Rivarola: «no le voy a abrir los brazos a quienes nos hicieron perder la elección»

Jujuy al día® – Así lo manifestó en conferencia de prensa, el presidente del Partido Justicialista de Jujuy, Rubén Rivarola. Señaló que no lograron obtener la gobernación por la presentación de «un partidito”.

Rivarola manifestó «los resultados son fabulosos, estamos peleando el 9° diputado. Me siento feliz, el justicialismo ha ganado esta elección. No estamos sentados en la gobernación porque no entienden: si suman lo de este partidito, y nosotros, teníamos gobernación».

«Se ganó en La Quiaca, quién lo hubiera pensado. Se ganó en Humahuaca; con Ortega se ganó en Monterrico; en Palpalá la victoria fue rotunda, estoy recontra orgulloso».

Afirmó «el gran ganador fue el justicialismo».

Respecto a la presentación de la otra línea del justicialismo, sin nombrarlos, respondió «el Concejo va a decidir qué hacer con ellos. Ellos traicionaron al irse con otro partidito».

«El partido está abierto, se terminaron los grandes apellidos, pero no le voy a abrir los brazos a quienes nos hicieron perder la elección».

Acerca de lo que será la relación con el Gobierno provincial y una eventual reunión que puedan tener, mencionó «somos la oposición, pero no destructiva, si es para el bien de la provincia lo vamos a hacer, seguimos viviendo en Jujuy. Lo que sea educación vamos a apoyar, para lo que necesite la provincia, estaremos».

«Queremos un Jujuy cada vez mejor, ese es el mensaje».