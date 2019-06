Jujuy asiste y reactiva: acompañamiento a familias de Calilegua y San Antonio

Jujuy al día® – El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, entregó mobiliario básico y elementos de primera necesidad a 92 familias de Calilegua, de las cuales un grupo pertenecen a la comunidad originaria Cuape Yayenbuate, y 50 familias de la localidad de San Antonio en situación de vulnerabilidad social, en el marco del Plan de Contingencia implementado por el Gobierno Provincial, para mejorar sus condiciones de vida.

Durante la charla con vecinos y vecinas de estos lugares, la titular de la cartera provincial, Natalia Sarapura expresó que “el Gobernador Gerardo Morales, a todos los funcionarios nos dio tres mandatos: el primero es recorrer el territorio provincial, llegar a todas las localidades, a todos los pueblos, a cada una de las ciudades para conocer mejor la realidad de las personas. El segundo, es estar con la gente, escuchar sus inquietudes. El último, es buscar soluciones y la entrega de esta asistencia tiene que ver con estas directivas, que tienen como fin resolver situaciones de pobreza estructural”.

La Ministra, indicó que el Plan Jujuy Asiste y Reactiva, es un esfuerzo del Estado Provincial, impulsado por el Gobernador, a través de distintos ministerios para subsanar las problemáticas de los sectores más vulnerables de la sociedad. “En este marco, una de las acciones que realiza Desarrollo Humano es la entrega de mobiliario para fortalecer la situación de las familias, fortalecer cada uno de los hogares”, sostuvo.

Continuando, Sarapura señaló que se concretaron la entrega de camas de 1 y 2 plazas, cuchetas, colchones, almohadas, frazadas, chapas para reposición, calzado, refuerzos alimentarios y cocinas a familias con integrantes que tienen problema de salud crónico, que necesitan preparar los alimentos de forma más ascética.

En este sentido, destacó que las familias hayan abierto las puertas de sus hogares, para que profesionales de trabajo social del Ministerio y de los municipios pudieran realizar los relevamientos y conocer mejor sus realidades, para determinar de una manera equitativa la asistencia.

Por su parte, la Intendenta Municipal de Calilegua, Elsa Flores, manifestó: “Estamos contentos por este apoyo que nos da el Gobierno de la Provincia, por las gestiones del Gobernador Gerardo Morales y la Ministra Natalia Sarapura. Solamente tengo palabras de agradecimiento por estos elementos que van a mejorar la calidad de vida de las familias de esta localidad”.

Mientras que el Comisionado Municipal de San Antonio, Álvaro de Bedia, señaló: “quiero agradecer todo el apoyo que nos da el Gobernador Gerardo Morales y la Ministra Natalia Sarapura, que no sólo cumplieron con estas acciones para mejorar la situación de nuestra gente, de nuestro pueblo, sino que vamos a continuar trabajando para seguir mejorando San Antonio”.

Llegando a quien lo necesita

En la oportunidad, Carolina Sayagua vecina del barrio 1º de Agosto de Calilegua comentó: “esta ayuda a mí me viene bien, porque me hacía mucha falta. Agradezco mucho porque ahora mis chicos van a tener una cama, porque no teníamos”.

En tanto, Elva Salas, vecina de Calilegua dijo: “personal del municipio y una trabajadora social de Jujuy fueron a verificar mi casa y vieron las condiciones, comprendieron y vieron mi necesidad. Esta ayuda me parece muy buena y agradezco a las personas que hicieron la gestión”.

Por su parte, Silvia Vilte, vecina de San Antonio sobre la asistencia expresó: “me viene bien, yo lo necesitaba, para mis chicos, porque dormían compartiendo las camas, ahora van a estar cómodos”.

Finalmente, Sebastiana Barré, vecina de San Antonio comentó: “me viene bien porque yo nunca tuve una ayuda, es la primera vez. Está bien que el Gobierno ayude a lo que más necesitan”.