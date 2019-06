Salud mental en Jujuy: “el principal motivo de consulta son los trastornos de ansiedad, por lejos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Agustín Yécora, director de Salud Mental y Adicciones de Jujuy, mencionó cuáles son las patologías referidas a la salud mental, fuera de las adicciones, que más consultas han tenido en los centros médicos públicos.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Agustín Yécora expresó “en términos general, casi la mitad de las consultas están relacionadas a problemáticas psicosociales, no tiene que ver con un diagnóstico estricto de trastornos mentales y de comportamiento, pero sí inciden en la calidad de vida de la gente”.

“Pero luego, dentro de lo que son los diagnósticos duros, el principal motivo de consulta son los trastornos de ansiedad, por lejos, entre trastornos de ansiedad y depresión suman el 70% de las consultas”.

Explicó que “los trastornos de ansiedad son enfermedades de salud mental que tiene que ver con que la persona tiene una preocupación excesiva ante situaciones que no deberían serlo y que le generan un malestar significativo en lo social, laboral y académico, y le impide que se puedan ir desarrollando sus actividades. Hay distintos tipos de trastornos de ansiedad como el estrés agudo, el estrés postraumático por haber vivenciado una situación traumática como la muerte de alguien o un accidente de tránsito y eso se exacerba sintomáticamente, por dar ejemplos”.

Remarcó “pero por lejos están los trastornos de ansiedad, por guardia, en todas las regiones, inclusive al SAME es por lo que más lo llaman”.

“En segundo lugar, descartando los trastornos psicológicos como la epilepsia que requieren mucho acompañamiento de salud mental, los trastornos generalizados del desarrollo: niños que empiezan a tener dificultades en el aprendizaje, en la socialización, en el proceso madurativo. Los trastornos afectivos que ya no son la depresión, sino el trastorno bipolar y otros tipos más específicos, luego los trastornos psicóticos, y recién, en el 6° lugar, viene el consumo de sustancia”.

Señaló que “lo que pasa es que el consumo de sustancias está como socialmente muy relacionada a lo ilegal, cuando el 80% responde al alcohol y genera mucho rechazo las personas que tiene problemas de consumo de sustancias, tienen un doble rechazo que una persona que tiene problemas de salud, lo padece más. Hoy está muy en boga, se habla mucho porque es así, hay que manifestarlo para que la gente no se quede afuera, porque le cuesta mucho entrar tanto a salud como a salud mental, porque históricamente estuvieron aislados cuando son un capítulo dentro de esto”.

Indicó que sobre estas patologías nombradas “cada caso tiene distintas características y distintas épocas del año donde se manifiestan, como también en distintos grupos etáreos los que son afectados. Estos datos los generar el observatorio”.

Profundizando sobre estos trastornos de ansiedad en la provincia, Yécora mencionó que, principalmente, lo padece “gente en edades productivas, que están trabajando o estudiando, desde los 15 años hasta los 55, pero el grueso, el pico, se da entre los 25 y 45 años. Hablamos de gente que estudia y trabaja donde esta problemática a priori lo condiciona para el rendimiento que tenía, y si esto se agrava lo impide, si continua puede terminar en una depresión, eso se da en cuadros más complejos”.

Ante cualquier duda y sospecha de padecer alguna de estas enfermedades, Yécora mencionó “primero deben saber que cualquier persona que padezca algunos de estos síntomas, como un trastorno de ansiedad, es algo benigno, quiere decir que nadie se va a morir de eso. No quiere decir que no genere malestar o condiciones, por eso no asustarse, no es una enfermedad incurable”.

“Pueden acceder al centro de salud más cercano porque es algo que se resuelve, es de baja complejidad, si hay un psicólogo se iniciará lo que es psicoterapia y hay muy pocos casos que requieren medicación. Cuando se agrava esto o se suman síntomas afectivos y depresivos que compliquen, ahí se empieza con la medicación, por lo que se derivará al psiquiatra, no al revés”.

Mencionó “todas aquellas personas que tengan alguna patología crónica como diabetes, enfermedades obstructivas pulmonares crónicas, enfermedades infecciosas, algún tipo de cáncer tratado, u otra enfermedad tiene un 50 a 40% de posibilidad de tener un trastorno de ansiedad. Hagan una consulta preventiva porque no dejan de ser enfermedades interrelacionadas y que a larga terminan empeorando una con la otra y es importante abordarlas a las dos desde el día 1”.