Raúl “Chuli” Jorge: “hemos conseguido cambios que la gente puede valorar, tocar, palpar”

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el intendente Raúl “Chuli” Jorge, candidato a renovar su mandato en San Salvador de Jujuy, delineó el plan de gobierno de una próxima gestión, 2019-2023, resaltando la relación provincia- municipio, y el significado de la obra pública para nuestra capital.

Además, se refirió a los distintos paros que hubo en el sistema de transporte a nivel nacional, su impacto, y la necesidad de buscar soluciones para evitar estos conflictos.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Raúl Jorge expresó “como eje conductor tendremos los trabajos mancomunados entre provincia y municipio, algunos con mucha responsabilidad del municipio, otros de la provincia, pero fundamentalmente el eje conductor va a ser la continuidad de trabajo que están siendo lo central de la transformación como los espacios verdes, la cuestión de Jujuy Verde, los parques urbanos que se están construyendo tanto de parte nuestra en el Xibi Xibi y Belgrano, Ciudad Cultural de parte de la provincia”.

“Además, otras cuestiones que tienen que ver con la movilidad urbana, las políticas de transporte público, todo aquello que tiene que ver con proyectos emblemáticos para la cultura y el turismo, creo que es una síntesis de las grandes propuestas que tenemos para un periodo de 4 años que esperemos sea fructífero”.

Agregó “hemos conseguido cambios que la gente puede valorar, tocar, palpar como el Xibi Xibi que no hubieran sido posible si no existirían los acuerdos provincia – municipio, hubiera sido imposible de realizar, más allá de las gestiones con nación por el financiamiento que acompañó mucho”.

“Pero como digo, en estas cuestiones que a veces nos pone límites el tema de las jurisdicciones, que significó que duramente más de 70 años no se hayan podido realizar estas obras. Recordaba que el parque Belgrano fue un proyecto que presenté cuando era concejal a fines de los 90 y no pudo llevarse a cabo porque éramos de un partido opositor al que gobernaba, no se tuvo en cuenta y de las 15 hectáreas que actualmente tiene el parque hay más de 15 que se entregaron a organizaciones y muchas no hicieron lo que se comprometieron a hacer, mientras que cuando le planteo al gobernador Morales la necesidad de la transferencia de estas tierras no hubo absolutamente ningún problema y se hizo casi de inmediato”.

En relación al efecto de esta crisis que afecta al país, y las decisiones nacionales que afectaron los recursos de la obra pública provincia y municipal, JUJUY AL DIA® consultó al Intendente de San Salvador de Jujuy si espera que esta situación cambie para beneficio de los jujeños, a lo que consideró “creo que sí, creo que van a venir nuevos tiempos, no serán del mismo origen de los recursos pero lo mismo van a aparecer porque es una necesidad, no solo para generar mano de obra, porque la obra pública es una gran herramienta para generar trabajo y oportunidades, sino que creo que a través de los equilibrios que se están consiguiendo, a pesar de la crisis, se va a posibilitar que el gobierne, quien asuma el 10 de diciembre, va a tener la posibilidad de generar nuevas alternativas y creo que los municipios significan esta posibilidad”.

En relación a los distintos paros y medidas de fuerza de parte de los sindicatos que nuclean a los conductores del transporte, su impacto y consecuencias, el intendente mencionó “es una cuestión que ataca a una gran cantidad de habitantes. Entendemos que acá se mezclan interés genuinos, cuestiones que también deben tomar conciencia quienes están haciendo esta medida, porque es el transporte es el más popular, y los ajustes que pretenden en una de las variables que son los salarios, por ejemplo, afectan las ecuaciones tarifarias y van en contra de la gente que están padeciendo a la par de todos los argentinos las dificultades de la economía, que está dura, crítica, que tiene un gran componente de personas que están sin empleo y esto no colabora para que se busquen soluciones”, concluyó.