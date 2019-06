HOROSCOPO PARA JUNIO 2019

MES DE GEMINIS

Géminis es un signo de cualidad mutable regido por el planeta Mercurio, representa en astrología la mente, la comunicación, los sentidos. Por esto se lo asocia con tener un carácter sumamente versátil, caprichoso e inestable. Eres de los signos mutables.

Aries para Junio 2019

Amor:

El paso de Mercurio por la Casa IV de Aries, del 04 al 25 de junio, se sentirá a gusto en familia, y estará dispuesto para el intercambio de ideas. Igualmente, esta alineación apunta a mudanzas rápidas dentro del mismo sector, o gestiones vinculadas a los servicios de comunicación del hogar internet, correos, teléfonos, suscripciones u otros.

Posteriormente, cuando el planeta de la comunicación ingrese en la Casa V de Aries el (26/06), observaremos la cara más carismática del signo: encantador y dispuesto para el juego de la conquista, aplicando el arte de la seducción en las conversaciones, con posibles intereses románticos.

Dinero:

Junio 2019, será un período positivo para los Aries, en materia financiera. El 09/06 ingresará en la Casa II del signo del carnero, colocando freno a los caprichos y gastos no planificados.

La Casa II de Aries, dejará clara la importancia de trabajar por los recursos necesarios, para cumplir con tus metas.

Recordemos que Urano se encuentra en este emplazamiento en la Casa II de Aries, lo que impulsa al nativo a explorar alternativas diferentes de las habituales, para incrementar los recursos disponibles.

El Sol permanecerá en la Casa III de Aries, hasta el 20/06, favoreciendo la claridad mental del sujeto, a la hora de analizar en detalle las diferentes opciones, antes de tomar una decisión de inversión.

En el plano profesional, junio 2019 será una temporada tranquila para los Aries, pero deberían cultivar el equilibrio en el trabajo, evitando caer en los extremos. Vale la pena destacar que los nativos de Aries se encuentran en una etapa de reformulación de sus objetivos y metas profesionales, debido a la retrogradación de Plutón y Saturno en la Casa X del signo.

Este tránsito debe observarse bajo una perspectiva enfocada hacia el futuro lo que está en juego es tu presente, y lo que vendrá a continuación, el pasado es solo un marco de aprendizaje.

No se trata de que todo se resolverá mágicamente, sino que aceptarás que, una vez hecho todo lo que está en tus manos, solo queda confiar en lo divino del universo para obtener el mejor resultado posible, en consonancia con tu proceso evolutivo en ocasiones no obtenemos lo que queremos, sino lo que nuestra alma necesita para crecer.

Salud:

El estado físico de los nativos de Aries se mantendrá estable, durante junio 2019; sin embargo, otros factores podrían causar perturbación, a nivel psicológico o emocional.

Aries, hasta el 17 de junio, se puede generar un comportamiento extremo en el sujeto: cuida de sí mismo con celo inusitado, o se desentiende por completo de su bienestar.

Es fundamental encontrar el equilibrio entre ambas líneas de conducta; ya que, a largo plazo, pueden suponer un severo desgaste para el nativo, haciéndolo sentir restringido o presa de una tristeza profunda (vacío).

Recordemos que Urano se encuentra en la Casa II de Aries, derribando las viejas estructuras, para dar paso a nuevos sistemas (lo que antes funcionaba para ti, puede que ahora no sea lo mejor, por lo que es conveniente buscar una nueva dirección).

Tauro para Junio 2019

Amor:

En materia sentimental, junio 2019 será una temporada tranquila para los nativos de Tauro, la Casa V del toro estará, hasta el día 17/06, lo que se traduce en el disfrute del placer romántico junto al compañero de vida, o de un nuevo interés amoroso.

No obstante, tengan presente que Júpiter continúa retrogradando en la Casa VIII de Tauro, por lo que existen temas pendientes que deben ser abordados a la brevedad posible, ya que pueden interferir con la dinámica de la relación de pareja.

Por otra parte, la entrada de Mercurio en la Casa IV de Tauro los días 20 y 26 de junio, respectivamente, alude al compromiso de cultivar las relaciones familiares, y un estilo de vida que de verdad represente tus interese actuales.

No olvidemos que Urano se encuentra en Tauro, lo que para los nativos del signo, representa un prolongado proceso de desprendimiento de lo antiguo, para abrazar el futuro.

Dinero:

Para todos los Tauro, junio 2019 será un mes de apertura financiera. Después de la lluvia de oportunidades económicas recibidas en mayo, es momento de elegir con cuidado los proyectos a los que dedicarás energía y atención.

Recordemos que el Sol permanecerá en la Casa II de Tauro, hasta el 20 de junio, lo que se traduce en ingresos significativos, procedentes de aumentos salariales, emprendimientos, pago de deudas, rendimientos de inversión, alquileres y otros.

El día 3 de junio, incidirá en la Casa II de Tauro, otorgando a los tauro mayor claridad mental, sobre cuáles son sus verdaderos objetivos financieros, y los medios para conseguirlos.

Si a pesar de ello, sienten alguna confusión sobre las mejores opciones para invertir tus fondos, la entrada de Venus en la Casa II de Tauro8/06 apunta a vincular tus metas con los deseos del alma.

Ten presente, que Júpiter y Ceres continúan retrogradando en la Casa VIII de Tauro, por lo que se sugiere prestar mayor atención a las iniciativas individuales, que las que involucran a un segundo elemento la familia, pareja o socio.

Es aconsejable que este tipo de propuestas que requieren cooperación entre dos o más partes involucradas pasen por un proceso de análisis, conceptualización, y definición de objetivos, antes de ser llevadas a la práctica eviten dejarte ganar por la terquedad, o el apremio.

La Luna Llena en Sagitario del 17 de junio, sucederá precisamente en la Casa VIII de Tauro, lo que indica una conclusión de asuntos compartidos pendientes, para pasar al siguiente nivel. No obstante, como ya fue referido, es indispensable contar con una planificación previa, antes de avanzar.

En el plano profesional, la presencia de la Casa VI de Tauro en fase directa, favorece la organización de los horarios y el entorno de trabajo optimiza tus sistemas laborales.

Casa VI de Tauro, el día 18 de junio, es posible que te sientas con ganas de cambiar la decoración del espacio de trabajo, mejorar tu imagen profesional, o dedicar mayor atención a las tareas que te resultan agradables.

Cabe destacar que la Casa VI de Tauro puede levantar pasiones y propiciar aventuras románticas en su lugar de trabajo, hechos que se recomienda precaución.

Por último, la influencia de Plutón y Saturno retrógrados en la Casa IX de Tauro persiste, por lo que se recomienda evitar discusiones con figuras de autoridad, relacionadas con asuntos académicos o tramites internacionales, que debas ejecutar (atención, estudiantes).

Salud:

Junio 2019 será un período positivo para los nativos de Tauro, en materia de salud. La presencia de la Casa VI del signo ahora en fase directa, es un aliado formidable para organizar horarios, o seguir planes de ejercicio o alimentación.

Es la temporada perfecta para ajustar tus rutinas de trabajo, estudio, actividades domésticas, descanso y entretenimiento. La casa VI de Tauro, el día 18/06, puede plantearse la posibilidad de un cambio de imagen, guardarropa, apariencia.

Es importante destacar que, si consideras hacer algún tipo de modificación en tu indumentaria o apariencia física (temporal o permanente), la misma debe ser motivada por tu proceso de transformación interno, no por las opiniones de terceros o por aparentar algo que no es cierto.

Los Tauro estarán en una posición estelar positiva para retomar el vínculo con la espiritualidad independientemente de la corriente espiritual que acompañes, explorar el mundo emocional del sujeto, y descubrir tus verdaderos objetivos y motivaciones.

Recordemos que Urano se encuentra en Tauro derrumbando las viejas estructuras del ser, para crear algo nuevo un proceso lento, pero seguro, mientras que Quirón se mantiene en la Casa XII del toro, indicando que es preciso sanar el pasado, para avanzar hacia el futuro.

En este punto, vale la pena destacar que perdonar no implica traer a tu vida, personas que una oportunidad te hicieron daño. El objetivo es pasar la página y liberarse de las cargas. Deja de aferrarte al rencor, y experiencias negativas,

Géminis para Junio 2019

Amor:

Las parejas del signo podrían atravesar por una dinámica diferente, ya que la presencia de Júpiter retrogrado en la Casa VII, y Plutón y Saturno también en retroceso aparente en la Casa VIII de los gemelos, apuntan a temas pendientes en la relación, que deben ser resueltos.

En este punto, se debaten los objetivos comunes, el manejo de los bienes y recursos compartidos, las responsabilidades inherentes a cada miembro de la pareja, la confianza, situaciones del pasado, y metas a futuro.

Dinero:

Económicamente, junio 2019 será un período positivo para los nativos de Géminis. La entrada de Mercurio y el Sol en la Casa II de los gemelos los días 04 y 21/06, respectivamente, las oportunidades serán aprovechadas, para construir las bases de la estabilidad financiera.

Como Marte y el Nodo Norte se encuentran igualmente en la Casa II de Géminis, el sujeto ganará interés en invertir en su crecimiento personal, a través de la incursión en cursos, talleres, seminarios, congresos y otros.

Este aspecto se verá reforzado con la Luna Nueva en Géminis del 03 de junio que invita a la renovación, reinvención del ser, y el ingreso de Mercurio en la Casa III, el día 26/06.

Mercurio en la Casa III de Géminis incentiva la necesidad de tomar en serio los intereses del nativo, activar el círculo social y de contactos profesionales, y adquirir nuevas competencias.

Sin embargo, ten presente que Mercurio retrogradará en esta Casa III del 07 al 18 de julio, pasando a la Casa II de Géminis todavía en fase de retroceso aparente, del 19 al 30/07; para iniciar una etapa directa el 31/07 en la Casa II, y retomar la Casa III de los gemelos el 11 de agosto.

Por lo tanto, si durante junio 2019 tienes dudas sobre en qué áreas invertir, para impulsar tu desarrollo personal, tendrás la oportunidad de meditar al respecto, en el período julio – agosto, como parte de la retrogradación del planeta de la comunicación.

Retomando el tema económico, aunque las finanzas personales reportarán un crecimiento sustancial, posibilidad de recibir aumentos o rendimientos adicionales, no ocurrirá lo mismo con los bienes, cuentas y negocios mantenidos de forma conjunta con familiares, pareja o socio.

No olvides que Plutón y Saturno continúan retrogradando en la Casa VIII de Géminis, donde también se encuentra el Nodo Sur, representación de lo que debe ser superado en la existencia presente.

Estas alineaciones apuntan a reflexionar sobre la gestión de las finanzas conjuntas, o las oportunidades económicas que requieran la participación del otro, pareja, familia, socio.

Es una época positiva para ajustar el presupuesto familiar (o empresarial), considerando objetivos comunes a mediano y largo plazo por ejemplo, vacaciones, viajes, ampliación o remodelación de espacios.

La Casa VII de Géminis, las alianzas de negocios, acuerdos, y documentos judiciales se encuentran en revisión.

En el plano laboral, el géminis se mantiene determinado a seguir el nuevo esquema de trabajo, diseñado a raíz de la Luna Nueva en Escorpión del 18 de mayo, evento que tocó la Casa VI del signo sector de la salud, las rutinas y el empleo.

La Casa V de los gemelos, además de aumentar las posibilidades de romance, estimula el entusiasmo por proyectos creativos. Sugiere que la inspiración del géminis, será canalizada de forma eficiente, para lograr los objetivos propuestos.

Un aspecto que no debes descuidar en esta época del año, es el inicio de la retrogradación de Neptuno en tu Casa X (21/06). Este tránsito puede provocar una percepción idealizada de la realidad, asociada a tu desempeño y futuro profesional.

En este sentido, si quieres cambiar de trabajo, presentarte para un nuevo cargo o lanzar tu propio emprendimiento, se aconseja evaluar en profundidad los detalles de la idea, considerando la factibilidad del mismo y sus aspectos prácticos.

Salud:

En general, el estado físico de los de Géminis tendrá un balance positivo, en junio 2019, especialmente durante la primera del mes, con el tránsito del Sol sobre el signo de los gemelos.

El astro rey acompañará a Géminis, hasta el 20 de junio, una posición planetaria que favorece a los nativos del signo, particularmente quienes se encuentran etapas de recuperación o postoperatorio, otorgándoles fortaleza.

En este sentido, la Luna Nueva en Géminis del 03 de junio, reforzará la tendencia general, y además proporcionará al géminis la oportunidad de renovarse o reinventarse, según su interés y las metas que quiera alcanzar.

Recordemos que Urano también se encuentra en la Casa XII de Géminis, lo que impulsa a hacer las cosas de forma diferente. Es probable que el individuo realice cuestionamientos sobre su fe o práctica religiosa, o se sienta con ganas a expresar su conexión con lo divino de otra manera.

Urano en la Casa XII Géminis igualmente invita a observar el pasado con otros ojos nueva perspectiva, con mayor detenimiento y profundidad, no con afán de crítica sino con el deseo de aprender, y superarte a ti mismo.

Cáncer para Junio 2019

Amor:

El ingreso de Mercurio en la Casa II de Cáncer los días 20 y 26 de junio, respectivamente, impulsará a los nativos del signo a comprometerse con su crecimiento personal, bien sea a través de una formación autodidacta, talleres informales, o grupos académicos.

Por otra parte, la presencia de la Casa III de Cáncer hasta el 17/06, indica que todo nuevo interés romántico estará basado en la empatía intelectual, y la comunión de ideas, dejando en segundo plano el aspecto físico.

Vale la pena destacar que, el 09 de junio, Venus hará su entrada en la Casa XII de Cáncer, lo que sugiere que los cangrejos estarán con ganas de retomar una vieja relación, que iniciar una nueva.

En este sentido, recordemos que Plutón y Saturno se encuentran retrogradando en la Casa VII de Cáncer, un tránsito que atañe no solo a las parejas del signo, sino a los solteros.

Plutón y Saturno retrógrados en la Casa VII de Cáncer, hacen hincapié en lo menos positivo de viejas relaciones, no con el ánimo de criticar creando culpa o resentimiento, sino con el propósito de evidenciar aquello que debe superarse, y generar un aprendizaje.

Por lo que, ante el deseo de retomar una vieja relación, es conveniente trascender las trampas de la nostalgia, y analizar si hubo una evolución de las partes, que sume aportes positivos o, por el contrario, se trata simplemente de un medio de evasión, para evitar enfrentarse a nuevas experiencias.

Dinero:

Junio 2019 será una temporada de buenas perspectivas económicas, para el cáncer. La entrada de DE la Casa II del signo 20/06 apunta a un compromiso, no solo con el desarrollo personal, sino con la construcción de la propia estabilidad financiera.

En este sentido, el ingreso de Mercurio en la misma locación Casa II de Cáncer, el día 26/06, alude a la creación de nuevas fuentes de recursos, a través de emprendimientos, monetización de talentos, y la adquisición de habilidades que impulsen tu perfil profesional.

Los bienes y negocios compartidos con familiares, pareja o socio, no sufrirán grandes alteraciones, durante esta época del año; sin embargo, es fundamental que las decisiones de inversión sean tomadas, después de un concienzudo análisis, y no por arrebatos emocionales.

Recordemos que la Casa VIII de Cáncer, lo que puede provocar que la sensibilidad interfiera en situaciones de carácter económico, en especial, si involucran la protección de los seres queridos, o grupos desfavorecidos.

En el plano laboral, Júpiter retrogradando en la Casa VI de Cáncer, lo que indica que no es un buen momento para realizar cambios en el trabajo, no se recomienda renunciar o solicitar un nuevo puesto. Conduce tus proyectos personales en paralelo, y con discreción.

Lo que si resulta aconsejable, es diseñar tus nuevas metas y objetivos profesionales, a mediano y largo plazo, conceptualiza tus proyectos, y evalúa las propuestas en distintas áreas.

El hecho de que en la Casa XI del Cáncer (09/06), locación donde también se encuentra Urano, los amigos serán fuente de inspiración, y consejos adecuados.

Otro aspecto que debes tomar en cuenta, es la presencia de Quirón en tu Casa X, cuyo propósito es ayudarte a construir un nuevo concepto de éxito, desprenderte del peso de las expectativas, y conectar con tu misión de vida.

Finalmente, el inicio de la retrogradación de Neptuno en la Casa IX de Cáncer (21/06) resalta que debes actuar, si quieres concretar tus planes, en especial aquellos relacionados con trámites internacionales y académicos, de lo contrario, no pasará de una fantasía.

Salud:

A pesar de que la retrogradación de Júpiter continua en la Casa VI de Cáncer, junio 2019 será un período mayormente positivo para los nativos del signo, en materia de salud y cuidado propio.

Mercurio estará recorriendo el signo Cáncer, del 04 al 25 de junio. Este tránsito sugiere intuición e imaginación activa, además de una tendencia a tomar decisiones con base en las emociones.

Tengan presente que el planeta de la comunicación retomará el signo del cangrejo, durante su fase retrógrada del 19 al 30 de julio. Posteriormente, el 31/07, comenzará su trayectoria directa todavía en Cáncer, manteniéndose en esta locación hasta el 10 de agosto.

Cuando se produzca la retrogradación de Mercurio en Cáncer, la sensibilidad del individuo estará a flor de piel, por lo que es preciso cuidarse de arrebatos, al igual que de la propensión a cambiar de idea, debido a la influencia de otros.

Siguiendo con la previsión para junio 2019, el Sol hará su entrada en Cáncer, el día 21/06, confiriendo fortaleza y vitalidad a los nativos del signo. Esta posición estelar Sol en Cáncer favorece especialmente a todos los cáncer, que se encuentren en proceso de recuperación, después de alguna lesión o intervención quirúrgica.

Recuerda que tanto Marte como el Nodo Norte se encuentran bajo la influencia de Cáncer. Si bien las alineaciones alimentan una perspectiva subjetiva, también impulsan al sujeto a avanzar hacia sus metas, trabajar traumas familiares, y construir su propia noción de hogar.

Por último, pero no menos importante, como ya se había mencionado Júpiter retrógrado se mantiene en la Casa VI de Cáncer, lo que promueve una revisión de los hábitos y rutinas.

Como la Luna Llena en Sagitario del 17 de junio, tocará precisamente la Casa VI del cáncer, el individuo aceptará que deben modificar su estilo de vida, haciéndose consciente de lo que le hace daño, y de que es necesario invertir tiempo, esfuerzo y recursos, en garantizar su bienestar.

Leo para Junio 2019

Amor:

Junio 2019 es un mes cargado de tensiones para los nativos de Leo, en materia sentimental. La retrogradación de Júpiter en la Casa V del signo, donde también se producirá la Luna Llena en Sagitario del 17/06, apunta a la posible disolución de una relación, que se encuentra en sus inicios.

Aunque puede parecer un acto impulsivo, la verdad es que el asunto ha sido motivo de profundas cavilaciones, para el sujeto. La misma tendencia aplica a proyectos que en su momento generaron entusiasmo, pero que ahora deben culminar.

Por otra parte, la presencia de la Casa VII alude a la sensibilidad a flor de piel, dentro de la dinámica de pareja. Existe una profunda incomodidad, y el nativo se sentirá ganado a evadir las circunstancias, en lugar de enfrentarlas la Casa VIII de Leo, donde iniciará la retrogradación de Neptuno, el día 21/06).

Si bien existe la posibilidad de iniciar un romance con amigo o colega, como lo anuncia la Luna Nueva en Géminis del 03/06 y la entrada de Venus en la Casa XI de Leo el 08/06, el leonino preferirá inclinarse por proyectos profesionales, antes que por devaneos amorosos.

Dinero:

Junio 2019 es un mes cargado de tensiones para los nativos de Leo, en materia laboral. La retrogradación de Júpiter en la Casa V del signo, donde también se producirá la Luna Llena en Sagitario del 17/06, apunta a la posible disolución de una relación laboral, que se encuentra en sus inicios.

Aunque puede parecer un acto impulsivo, la verdad es que el asunto ha sido motivo de profundas cavilaciones, para el sujeto. La misma tendencia aplica a proyectos que en su momento generaron entusiasmo, pero que ahora deben culminar.

Si bien existe la posibilidad de iniciar un negocio con un amigo o colega, como lo anuncia la Luna Nueva en Géminis del 03/06 y la entrada de Venus en la Casa XI de Leo (el 08/06), el leonino preferirá inclinarse por proyectos profesionales, antes que por devaneos amorosos.

Salud:

La retrogradación de Plutón y Saturno sobre la Casa VI de Leo, durante un largo período tiempo hasta septiembre – octubre 2019, colocan el tema de la salud y el cuidado propio bajo el foco de los nativos del signo.

Este tránsito Plutón y Saturno retrógrados en Casa VI, puede indicar la reaparición de dolencias crónicas, enfermedades que se creían en recuperación, o afecciones de naturaleza genética hereditaria.

En este sentido, las partes del cuerpo a las que debes prestar mayor atención son la piel, los huesos y las articulaciones.

Plutón y Saturno retrógrados en la Casa VI de Leo, también invitan a ajustar el estilo de vida de leo convirtiéndolo en el único responsable de su propio bienestar, el cargo no corresponde a la familia o pareja.

Es posible que estés acostumbrado a realizar las cosas de una determinada manera, alimentación, rutinas de sueño, trabajo o diversión, pero eso no quiere decir que sea lo mejor para ti, en las actuales circunstancias e incluso en otros tiempos.

Con la entrada de Venus en la Casa XI de Leo (08/06), habrá una mayor receptividad hacia los consejos y sugerencias, proporcionadas por amigos cercanos, destinadas a introducir mejoras en el estilo de vida recomendaciones de especialistas, terapias, nuevo régimen de alimentación y ejercicio, estarán a la orden del día.

Virgo para Junio 2019

Amor:

El inicio de la retrogradación de Neptuno en la Casa VII de Virgo (21/06), emplazamiento donde también se encuentra virgo en un conflicto sobre asumir la realidad de su relación o trabajar en ella, o idealizar al objeto de los afectos, fomentando una falsa sensación de seguridad.

Recordemos que Quirón se encuentra en la Casa VIII de Virgo, indicando que debe abordarse conscientemente el tema de la confianza y el desarrollo de una verdadera intimidad, en las relaciones.

Si no te encuentras enfocado en estos aspectos de tu vida personal, los mismos serán retomados con mayor fuerza en julio 2019, cuando se produzca la retrogradación de Quirón en la Casa VIII 08/07.

Es importante y tener presente que cuando se habla de relaciones, también incluye la interacción que mantienes contigo mismo cómo tratas, y atiendes tus auténticas necesidades.

Por último, no es posible olvidar que la Luna Llena del 17/06 tocará la Casa IV de Virgo, donde actualmente se encuentra Júpiter retrógrado.

Vale la pena destacar que el retroceso aparente del planeta de la expansión en la Casa IV de Virgo, donde las conciliaciones familiares, replantear el concepto de hogar, y lo que te hace sentir seguro.

Con el evento lunar, el virginiano dispondrá de la claridad mental necesaria, para reconocer los bloqueos y limitaciones que el mismo se ha impuesto, restringiendo su crecimiento personal.

Dinero:

La Casa II de Virgo, hasta agosto 2019, lo que supone un período de tiempo dedicado a la organización financiera de los nativos del signo, y el desarrollo de estrategias para obtener nuevos ingresos.

La Casa II de Virgo, realizara un estudio económico personal cuentas, préstamos, créditos, bienes, y otros, con el propósito de escoger la mejor alternativa de inversión, alineada con sus intereses y crecimiento personal.

Es posible que los gastos comiencen a restringirse, o se proyecten transacciones de comprar y venta de patrimonio, para solventar deudas y avanzar hacia un objetivo definido.

El hecho de que Neptuno comenzará a retrogradar el día 21 de junio, invita a revisar los términos de asociaciones comerciales o de negocios, algo que puede resultar incómodo para los de Virgo.

El tránsito de Neptuno te preparará para el inicio de la fase de retroceso aparente de Quirón en la Casa VIII de Virgo, el 08 de julio, el cual alude a los patrones de confianza asociados a bienes compartidos, dependencia económica, y la capacidad de delegar.

En el ámbito laboral, no se suscitarán grandes cambios; sin embargo, el virginiano se sentirá más atraído por iniciativas que toquen su fibra emocional que por otro tipo de obligaciones.

Recordemos que Plutón y Saturno están retrogradando en la Casa V de Virgo, lo que puede traducirse en bloqueos creativos, pero también el rechazo hacia deberes, que en su momento asumió con entusiasmo.

A pesar de esta tendencia, junio 2019 será un mes de gran proyección profesional para los nativos de Virgo. La Luna Nueva en Géminis del 03/06, tendrá lugar sobre la Casa X del signo, aludiendo a un proceso de reinvención, promoción o desarrollo de nuevos objetivos, dentro del campo laboral.

Tengan presente que el Sol estará visitando la Casa X de Virgo, hasta el 20 de junio, lo que además de generar reconocimientos en área de trabajo, presenta la posibilidad de establecer contactos importantes, como un mentor para tu carrera.

Como Venus ingresará en la Casa X de Virgo, el día 08 de junio, los proyectos colaborativos resultarán favorables, al igual que cambios de imagen profesional propios, en instalaciones o artes corporativos, y la búsqueda de una posición, ajustada a tus talentos.

Otro aspecto que favorecerá los trabajos en equipo, es el tránsito de Mercurio sobre la Casa XI de Virgo, del 04 al 25/08. Los proyectos comunitarios que transcienden lo individual, las tormentas creativas, y sesiones de trabajo grupales estarán bien aspectadas.

Salud:

El estado físico de los nativos de Virgo, no será motivo de mayores preocupaciones, durante junio 2019; sin embargo, la presencia de la Casa VI del signo, alude a trabajo de consciencia pendiente, en materia de gestión emocional.

En esta posición de la Casa VI de Virgo hasta diciembre 2019, indica que se trata de un proceso en el que no verás resultados a corto plazo, algo que puede generar cierta frustración.

Los virgos deben hacer frente a sus temores y “esqueletos en el armario”, entender que un acercamiento sano a su propia sensibilidad, no implica convertirse en alguien indefenso: se trata de aprender a gestionar el mundo emocional, no controlarlo, restringirlo o esconderlo.

En este sentido, la entrada de Mercurio en la Casa XII de Virgo, el día 26 de junio, favorece el acercamiento al inconsciente y a la propia espiritualidad, a través de diferentes vías, meditación, relajación, oración, hipnosis, terapias alternativas, medicina tradicional, u otras.

Libra para Junio 2019

Amor:

En el ámbito sentimental, junio 2019 será un período tranquilo para los nativos de Libra. La presencia de la Casa V del signo, hace referencia a canalizar manera creativa, la propia sensibilidad esta alineación beneficia particularmente la inspiración artística.

Si bien, la Casa V de Libra, no fomenta las aventuras románticas ligeras, es evidente que libra se encuentran enfocados en la sanación de sus relaciones tanto consigo mismo, como con su pareja

Por otra parte, la entrada de la Casa VIII de Libra, el día 09 de junio, favorece las conversaciones profundas con familiares, socio o compañero de vida, sobre los planes a futuro.

Vale la pena destacar que los líbranos tienen que dedicarse conscientemente a la tarea de sanar su relación interna, y fortalecer la autoconfianza, para atraer relaciones con mayores posibilidades de crecimiento, a corto y mediano plazo.

Dinero:

Las finanzas permanecerán estables para los Libra, durante junio 2019. De hecho, el ingreso de la Casa VIII de la balanza, alude a reflexionar sobre proyectos económicos que involucran a familia, pareja o asociado.

No olvidemos que Urano se encuentra en la Casa VIII de Libra, impulsando un cambio en la gestión de los bienes comunes, que se mantienen con socios o individuos del grupo familiar.

El nuevo esquema impone crear otros patrones de confianza, aprender a delegar funciones no cargar el peso total de las responsabilidades sobre tus hombros, analizar las propuestas en conjunto con el objetivo de que todos los participantes obtengan beneficios equitativos, y aventurarse en campos de inversión no explorados.

En el ámbito laboral, el 21 de junio iniciará la retrogradación de Neptuno en la Casa VI de Libra. Ante este tránsito, el sujeto puede reflexionar sobre sus objetivos profesionales, o evadirse de la realidad presente fantaseando sobre un futuro idealizado, o eludiendo tareas que considera aburridas.

La Casa VI de la balanza, es un indicativo de que el nativo se sentirá rebelde contra las rutinas, e incluso los consejos bien intencionados.

A pesar de la tensión e irritabilidad que encierra este aspecto en la Casa VI de Libra, es posible aprovecharlo para descubrir cuáles son las áreas de trabajo, que realmente captan la atención del libra.

Hay que tener en cuenta que, del 04 al 25 de junio, Mercurio estará transitando sobre la Casa X de Libra, emplazamiento donde se encuentran Marte y el Nodo Norte, y el Sol hará su entrada el 21/06.

Estas alineaciones señalan que existen distintos caminos para lograr el éxito profesional que anhelas, conectar con tu verdadero propósito, prepararte y conocer mentores que te ofrezcan una visión más amplia del mundo.

Sin embargo, para avanzar, es preciso contar con claridad para delinear tus metas, considerando los aspectos prácticos de la situación. No se trata de restringir tu creatividad, sino de crear bases sólidas para tus objetivos.

Es momento de trascender la fantasía, considerando tu presente, no las trampas de la nostalgia del pasado si no un futuro idealizado, en el que aún no te encuentras.

En este sentido, algunas de las alineaciones que acompañarán junio 2019, podrían darte una pista. Por ejemplo, la Luna Nueva en Géminis del 03/06 tocará la Casa IX de Libra, traduciéndose como el deseo de crecer de expandirse, a través de estudios, universitarios o profesionales, viajes al extranjero; publicaciones; y transacciones e intercambios con personas de otras culturas.

Igualmente, la entrada de Venus en la Casa IX de Libra, el 08 de junio, sugiere que las iniciativas, enmarcadas en el evento lunar, responderán tanto a la necesidad de desarrollo personal del sujeto, como a sus intereses, habilidades y talentos naturales.

Salud:

El inicio de la retrogradación de Neptuno en la Casa VI de Libra, el día 21 de junio, puede alterar los patrones de sueño de los nativos del signo, y aumentar la susceptibilidad ante los efectos de los medicamentos, y bebidas alcohólicas.

Igualmente, es posible que este tránsito incida en los niveles de glucosa azúcar en la sangre, por lo que aquellos libra que padezcan dolencias como diabetes e hipoglucemia, deberán cumplir con el control médico correspondiente, y los tratamientos prescritos para su condición.

Escorpio para Junio 2019

Amor:

En general, junio 2019 será un período positivo para las parejas de Escorpión. La entrada de la Casa VII del signo (09/06), hace referencia a la devoción hacia el compañero.

Recordemos que Urano también se encuentra en la Casa VII de Escorpión, por lo que el nativo puede sentirse apasionado por el otro, pero tiene la intención de implementar cambios en la dinámica de la relación, a fin de recibir lo mismo que entrega.

Como Venus ingresará en la Casa VIII del Escorpión, el día 08/06, trabajar la confianza en pareja, y superar viejos rencores, constituirá un aliciente para la intimidad, y el disfrute compartido de la sexualidad.

Para los solteros de Escorpión, quizás junio 2019 no será la mejor temporada para el romance, debido al inicio de la retrogradación de Neptuno en la Casa V del signo, un movimiento planetario que se caracteriza por la idealización del otro, y la tendencia a evadir la realidad.

Cabe resaltar que puedes aprovechar este tránsito Neptuno retrógrado en la Casa V de Escorpión para definir lo que realmente quieres de una relación, y meditar sobre tus ideas y proyectos creativos en fase de conceptualización.

Por último, el ingreso de la Casa XII de Escorpión (18/06), se traduce como el reencuentro con una vieja pasión. Evita confundir nostalgia con deseo, amor o necesidad.

Dinero:

Durante junio 2019, Júpiter se mantiene retrógrado en la Casa II de Escorpión, lo que para los nativos del signo puede implicar cierta sensación de restricción, en cuanto al nivel de ingresos económicos.

Ten presente que este tránsito se trata de reflexionar sobre la forma como gestionas tus finanzas, encontrar nuevas alternativas de negocios, tomar consciencia de las deudas pendientes, y cuáles son tus verdaderas necesidades para evitar gastos superfluos.

La Luna Nueva en Géminis, que tendrá lugar el 03 de junio sobre la Casa VIII de Escorpión, señala nuevas oportunidades de inversión, que llegan de la mano de familia, pareja o socio.

El hecho de que Venus haga su entrada en esta locación en la Casa VIII de Escorpión, el día 08/06, sugiere que cuentas con el apoyo de tus seres queridos, para solventar cualquier crisis económica, e incluso puedes solicitarles consejo sobre cómo solucionar tus finanzas.

La Luna Llena en Sagitario del 17/06, acontecerá sobre la Casa II de Escorpión, por lo que debemos de aceptar las aplicaciones correctivos en el manejo de los recursos disponibles.

En el ámbito profesional, Quirón se mantiene en la Casa VI de Escorpión indicando un proceso interno para liberarse de la necesidad de control, y creencias limitantes que restringen la expansión laboral de escorpio.

En este sentido, la entrada de la Casa X del signo del aguijón, coloca el enfoque en la creación de nuevos objetivos profesionales, como la posibilidad de ascender dentro de la jerarquía corporativa, o impulsar un emprendimiento propio.

Vale la pena destacar que Mercurio estará transitando sobre la Casa IX de Escorpión, del 04 al 25 de junio, señalando tanto la posibilidad de emprender viajes, como la de incursionar en estudios académicos o de actualización, o participar en cursos y congresos.

Esta tendencia se verá reforzada con la entrada del Sol en la Casa IX de Escorpión (21/06), donde también se encuentra el Nodo Norte. Esta alineación, nos habla de un encuentro o experiencia, que producirá un vuelco en tus creencias personales, motivándote a salir de la zona de confort.

Posteriormente, cuando el planeta de la comunicación (Mercurio) ingrese en la Casa X de Escorpión (26/06), tendrás ante ti un abanico de opciones, hacia las cuales puedes orientar tus esfuerzos, con la intención de expandirte como profesional.

La Casa IX de Escorpión favorecerá el desempeño académico de los estudiantes, en especial aquellos que cursan una carrera universitaria, o postgrados.

Salud:

Con Quirón en la Casa VI de Escorpión (hasta el 2027), los nativos del signo atraviesan un proceso de redefinir sus prioridades en materia de salud y trabajo. Existe una tendencia a desprenderse de la necesidad de control, y mejorar la relación con el propio cuerpo superar complejos y traumas.

Quirón en la Casa VI de Escorpión plantea la adopción de nuevos hábitos de vida (alimentación, ejercicios, rutinas), y alinear la ocupación profesional con la verdadera vocación del individuo.

Es posible que el abordaje de estos temas constituya un motivo de crisis, para los escorpianos, que pueden sentirse inconformes o frustrados. Es preciso aceptar que, en muchas ocasiones, lo más recomendable es soltar y no sostener una situación que hace daño.

Recordemos que Plutón, regente principal de Escorpión, se encuentra retrogradando en la Casa III del signo, sugiriendo un enfrentamiento con las viejas ideas, opiniones, y creencias limitantes.

El deseo de evolucionar es confrontado con la resistencia al cambio, lo que puede generar una sensación de agobio o hastío.

Si bien no es el momento de implementar el nuevo esquema la retrogradación de un planeta alude a un período de reflexión, resulta positivo que el nativo comprenda estos obstáculos autoimpuestos y diseñe una estrategia que le permita superarlos, reafirmando con ello su seguridad personal Júpiter retrógrado en la Casa II de Escorpión.

Vale la pena destacar que Plutón retrógrado en la Casa III de Escorpión, puede incidir en la reaparición de dolencias que se creían superadas, particularmente aquellas relacionadas con el sistema respiratorio, los huesos y los órganos genitales.

Sagitario para Junio 2019

Amor:

Junio 2019, será una temporada positiva para las parejas de Sagitario. La entrada de Venus en la Casa VII del signo, el día 08/06, promoverá la comunicación entre las parejas.

Como la Luna Nueva en Géminis del 03 de junio, tendrá lugar sobre el mismo emplazamiento Casa VII de Sagitario, se trata de un momento propicio para compartir los sueños y proyectos del compañero apoyar el otro, e incluso anunciar compromisos, matrimonios y sociedades.

De la misma forma, el paso de Mercurio sobre la Casa VIII de Sagitario del 04 al 25 de junio, y la entrada del Sol en el mismo emplazamiento (21/06), aluden al apoyo de objetivos comunes.

Tengan presente que el Nodo Norte y Marte se encuentran también en la Casa VIII de Sagitario, por lo que hablamos de acciones que te están impulsando hacia el futuro, a partir de la relación que mantienes con el otro pareja, familia, socio.

En el hogar, será preciso prestar atención, durante esta época. Si bien se plantea un acercamiento entre hermanos Psique en la Casa III de Sagitario, el inicio de la retrogradación de Neptuno en la Casa IV del centauro (21/06), puede provocar desaciertos en las relaciones familiares.

Neptuno retrógrado en la Casa IV de Sagitario advierte que debes tener cuidado antes de realizar reformas en la vivienda, o suscribir contratos para alquiler, compra de inmueble, porque si algo parece demasiado bueno para ser cierto, es posible que no lo sea.

En lugar de optar por el optimismo desmedido o la idealización de la situación, es conveniente revisar todos los detalles del proceso.

El mismo tránsito Neptuno retrógrado en la Casa IV de Sagitario alerta sobre los riesgos de pensar por los demás en especial, la familia de origen. Es aconsejable esperar estar seguro del punto de vista del otro, antes de tomar una decisión que lo afecte.

Dinero:

La retrogradación de Plutón y Saturno en la Casa II de Sagitario, impone ciertas restricciones en el flujo de ingresos. Existen muchas lecciones que aprender sobre cómo gestionar tu presupuesto, y definir lo que de verdad es importante, para tu presente y futuro.

Puedes pensar que la falta de dinero es lo que te impide avanzar en tus metas, pero sino sanas tu relación con el dinero, independientemente de tus ganancias, sentirás que no es suficiente.

Saturno retrógrado en la Casa II de Sagitario alude a la responsabilidad por deudas del pasado, mientras que Plutón retrógrado en la misma locación, apunta cómo la situación económica se convirtió en una limitante, que te impusiste a tu mismo.

Recordemos que en la Casa II de Sagitario también se encuentra el Nodo Sur, indicando que las creencias negativas o limitantes sobre el dinero y los recursos, debe superarse para avanzar al siguiente nivel.

En este sentido, del 04 al 25 de junio, tendremos el paso de Mercurio sobre la Casa VIII de Sagitario, emplazamiento donde se encuentran presentes Marte y el Nodo Norte, y el Sol hará su entrada el 21/06.

Las alineaciones destacan tanto el apoyo financiero que recibes por parte de familiares, socio o pareja, como las oportunidades de inversión que pueden llegar a través de estas personas.

Asimismo, se plantea la posibilidad de tomar el entusiasmo y la motivación del compañero, como modelo para la gestión del propio proyecto.

Ten presente que la Luna Nueva en Géminis del p03 de junio, tocará la Casa VII de Sagitario, lo que representa una excelente oportunidad para establecer alianzas o asociaciones lucrativas.

En el ámbito profesional, sagitario asumirá una actitud más reflexiva No se trata de frenar los cambios Urano en Casa VI, sino de seguir el camino de menor resistencia para la implementación de los mismos.

La entrada de la Casa IX de Sagitario, sugiere un mayor compromiso con las metas académicas y la expansión personal del individuo, no por complacer a otros, sino para obtener verdadera satisfacción.

La Casa XI de Sagitario les permite organización de equipos de trabajo y el liderazgo de actividades grupales, serán tu punto fuerte, durante este período del año.

Salud:

La retrogradación de Júpiter tiene una doble influencia sobre Sagitario, tanto por tratarse de su planeta regente, como porque el retroceso aparente del cuerpo celeste se produce sobre el signo del centauro.

Júpiter retrógrado en Sagitario señala un período de introspección, destinado a reflexionar sobre los auténticos deseos y objetivos personales de sagitario pero en baja vibración, este tránsito puede ocasionar irritabilidad, frustración y cambios de humor repentinos.

Recordemos que está retrogradando en Sagitario, por lo que es posible que el nativo se sienta restringido en sus recursos o con una visión pesimista, sobre su poder para alcanzar metas.

El 17 de junio tendrá lugar la Luna Llena en Sagitario, evento que te otorgará mayor claridad mental para analizar la situación, sin ser víctima de los pensamientos más oscuros.

Por otra parte, la entrada de Vesta en la Casa VI de Sagitario (09/06) impulsa a considerar el propio cuerpo como un templo, y meditar antes de tomar decisiones que repercutirán en tu estilo de vida.

No olvidemos que Urano se encuentra en esta misma casa VI de Sagitario, lo que alude a un cambio drástico de hábitos el individuo reconoce lo que le hace daño, y desea rechazarlo.

Sin embargo, las grandes transformaciones empiezan adentro no puedes iniciar sin una dirección definida, y mientras mejor te prepares para los retos, mayores serán tus posibilidades de éxito.

Capricornio para Junio 2019

Amor:

Junio 2019 puede considerarse un período positivo para los nativos de Capricornio, en materia sentimental. El paso de Mercurio sobre la Casa VII del signo, del 04 al 25/06, propicia un diálogo abierto con el compañero de vida.

Recordemos que Marte, y el Nodo Norte también se encuentran en la Casa VII de Capricornio, donde ingresará el Sol, el día 21/06. Estas alineaciones, además de favorecer el intercambio de ideas, inquietudes, aspiraciones, entre los miembros de la pareja, impulsan el anuncio de compromisos noviazgo y matrimonios.

La tendencia se verá reforzada con la entrada de la Casa VIII del signo de la cabra (20/06), posición estelar que alimenta la intimidad, y el desarrollo de la confianza.

Para los solteros de Capricornio, los tránsitos del mes aluden a ser honestos consigo mismos, sobre sus metas y objetivos personales, profesionales y de vida. Igualmente, la entrada de la Casa V (09/06) puede indicar una nueva atracción hacia una persona de carácter introvertido, o espiritual.

Dinero:

Las finanzas permanecerán estables para los Capricornio, durante junio 2019. La entrada de la Casa VIII del signo (20/06), alude a un compromiso con el crecimiento del patrimonio familiar, o los recursos que se comparten con socio o pareja.

En este sentido, Mercurio ingresará en este mismo emplazamiento Casa VIII de Capricornio, el día 26/06, haciendo referencia a diferentes opciones de inversión, que deben ser discutidas por todas las partes involucradas.

Vale la pena destacar, que las alineaciones sobre la Casa VIII de Capricornio, apuntan a trabajar patrones de confianza mismos y terceros, la liberación de la necesidad de control, y aprender a delegar.

Ten presente que el 03 de junio, se producirá la Luna Nueva en Géminis, la cual tocará la Casa VI de Capricornio, señalando buenas oportunidades en el área de trabajo ascensos, promociones, nuevas ofertas.

Como Venus ingresará en esta locación Casa VI de Capricornio, el 08/06, el sujeto podrá reconectar con los aspectos que encuentra más placenteros, dentro de su rutina cotidiana, y actividad profesional recuerda lo que amas hacer.

La presencia de la Casa X de Capricornio, constituye un excelente aliado para analizar tus metas profesionales, y cerciorarte de que estás avanzando en la dirección correcta hacia lo que quieres conseguir.

El inicio de la retrogradación de Neptuno en la Casa III de Capricornio (21/06), puede provocar cierta confusión de ideas, por lo cual es crucial que no pierdas el foco, ni intentes idealizar tus proyectos o evadir la realidad se sinceró contigo mismo.

Si bien, junio 2019 no será la mejor temporada para encabezar proyectos profesionales, si lo es para establecer alianzas o asociaciones de negocios, como lo indica la entrada del Sol en la Casa VII de Capricornio (21/06), y el paso de Mercurio sobre el mismo sector del mapa astral (Casa VII), del 04 al 25/06. En estos casos, la única advertencia es prestar atención a los detalles de contratos o acuerdos, para no pecar de exceso de optimismo.

Salud:

Con la retrogradación de Plutón y Saturno en Capricornio, es prudente ser constante con tratamientos y terapias, mantener al día las consultas con los especialistas, y la ingesta de medicamentos.

Los nativos del signo de la cabra que padezcan enfermedades crónicas de los huesos o la piel, deben tener especial cuidado con este tránsito Plutón y Saturno retrógrados en Capricornio, ya que puede señalar la reaparición de síntomas asociados a estas dolencias.

En el plano anímico, Plutón y Saturno retrógrados en Capricornio pueden acentuar la tendencia a la introspección, cierta irritabilidad, frustración ante las comparaciones, y nostalgia por circunstancias del pasado.

Es posible contrarrestar estos sentimientos, enfocándose en el presente, diseñando nuevos planes de acción a mediano y largo plazo, y aceptando las viejas experiencias como lecciones, como un punto de comparación o una señal inequívoca de lo que será “tu destino”.

La repetición de los “errores” del pasado, solo puede ser garantizada por la continuidad de los prejuicios y antiguos patrones de conducta, por eso es tan importante la retrogradación de Plutón y Saturno en la Capricornio; ya que impulsa a los nativos del signo a reinventarse, a partir del autoconocimiento y la reflexión.

En este sentido, la Luna Nueva en Géminis del 03 de junio, tocará la Casa VI de Capricornio, lo que se traduce en la reformulación de los hábitos y el estilo de vida, teniendo como meta el mayor bienestar del ser.

El capricorniano tendrá la posibilidad de optar por rutinas más saludables alimentación ejercicio, incorporar actividades de corte espiritual, meditación, oración, terapias alternativas, y reestructurar horarios de trabajo.

Acuario para Junio 2019

Amor:

La entrada de Venus en la Casa V de Acuario (08/06), locación donde se producirá la Luna Nueva en Géminis del 03/06, indica la posibilidad de un intenso romance, para los solteros del signo, con una persona de gran atractivo.

Este tránsito del planeta del amor y el deseo incidirán positivamente en la relación con los hijos sobre todo lo que se encuentran en edad adolescente, la expansión creativa, y el disfrute de actividades de naturaleza artística.

Por otra parte, la entrada de la Casa VII de Acuario, el día 20/06, alude al anuncio de matrimonios, compromisos, y renovación de votos, para parejas ya establecidas.

Vale la pena destacar, que el 18 de junio se producirá la entrada de la Casa IX de Acuario, lo que apunta a la posibilidad de vivir una aventura romántica con alguien del entorno académico, o ascendencia extranjera atención a los encuentros en línea Internet.

La llegada de la Casa IV de Acuario (09/06), emplazamiento donde se encuentra Urano, se revelará como un poderoso impulso para invertir en la construcción, remodelación del hogar, y canalizar el amor familiar como un acto de devoción.

Dinero:

Junio 2019 será un período delicado para las finanzas de los Acuario. El 21/06 iniciará la retrogradación de Neptuno en la Casa II del signo del aguador, lo que indica que, si bien los ingresos no estarán restringidos, la administración de los mismos no será la más adecuada.

Neptuno retrógrado en la Casa II de Acuario, hace referencia a derroche de los recursos disponibles. El sujeto no quiere aceptar su realidad económica presente, o la idealiza en extenso, sin importar lo que dicta el sentido común.

Es fundamental, no confundir las necesidades con deseos, y si decides involucrarte en algún tipo de inversión, revisa con detenimiento los acuerdos a suscribir, y solicita la asesoría de un profesional independiente (contador, administrador, abogado, corredor, coach de negocios).

La creación de sociedades se encuentra bien aspectada, durante esta época del año, debido a la entrada de la Casa VII de Acuario (20/06); sin embargo, esto no te exime de actuar con prudencia o suspicacia, y analizar en detalle los contratos, en especial aquellos que involucran la gestión de patrimonio.

En el plano laboral, el ingreso del Sol a la Casa VI de Acuario, el día 21/06, supone la oportunidad de destacar en tu entorno de trabajo, mediante la promoción de ideas y nuevos proyectos la Luna Nueva en Géminis sobre la Casa V de Acuario, el 03/06).

Recuerda que Júpiter continúa retrogradando en la Casa XI de Acuario, por lo que, aunque tus colegas estén dispuestos a apoyarte, es posible que surjan conflictos en el desarrollo de actividades grupales, por lo que se sugiere enfocar el mayor esfuerzo en las iniciativas individuales.

Los día 4 al 25 de junio, Mercurio estará transitando sobre la Casa VI de Acuario, donde también se encuentran el Nodo Norte y Marte. Esta alineación apunta a nuevas oportunidades en el campo profesional ascensos, promociones, ofertas de trabajo, y adicionalmente, la reinvención del perfil laboral del acuariano.

Por último, pero no menos relevante, la presencia de la Casa IX de Acuario resulta una influencia benéfica, para aquellos que se encuentren organizando un viaje, realizando trámites internacionales o académicos, u organizando horarios de estudio, giras promocionales y eventos.

Salud:

Debido a los compromisos laborales y profesionales, están con mucho estrés por la cual deberían tener más descanso físico como mental, tómese un tiempo para ustedes.

Piscis para Junio 2019

Amor:

Mercurio estará transitando sobre la Casa V de Piscis, del 04 al 25 de junio; mientras que Venus hará su entrada en la Casa IV del signo, el día 08/06. Estas alineaciones señalan que contarás con múltiples oportunidades para divertirte en familia. No lo desaproveches.

Vale la pena destacar que la Luna Nueva en Géminis del 03 de junio, tocará la Casa IV de Piscis, y el Sol ingresará en la Casa V del signo, el día 21/06, por lo que podemos hablar de mudanzas, pero también de la posibilidad de embarazos, o el nacimiento de un nuevo miembro de la familia.

Con el paso de Mercurio y el Sol sobre la Casa V de Piscis, donde también se encuentran Marte y el Nodo Norte, podrás abrir las puertas al romance y la diversión. En este sentido, los solteros del signo conocerán a alguien que los impresionará, y los impulsará a superar su timidez, para ir por lo que quieren.

Dinero:

En el plano económico, los nativos de Piscis no sufrirán grandes sobresaltos, durante junio 2019. La presencia de Quirón en la Casa II del signo, apunta a capturar los patrones que impulsan a llenar vacíos emocionales con objetos materiales, o utilizar regalos para recibir la atención/ aprobación de terceros.

Esta posición estelar Quirón en la Casa II de Piscis es favorable para trabajar conscientemente el autoconocimiento, el desarrollo de la autoestima, y la escala de valores personal.

De la misma forma, el hecho de que la Casa VIII de Piscis, alude a la organización de los recursos que compartes con terceros pareja, socio, familia.

Es posible que programes reuniones con abogados, contadores, administradores, y funcionarios de impuestos, a fin de desarrollar un sistema de gestión más eficiente, adecuado a la legislación actual, que garantice la protección equitativa de los involucrados y sus bienes.

En el ámbito profesional, la entrada de la Casa VI de Piscis (20/06), señala que debes comprometerte con objetivos laborales concretos, y la imagen que quieres proyectar, laboralmente.

Crear un plan de acción realista, con un propósito definido, serpa crucial para ti, en especial por inicio de la retrogradación de Neptuno en Piscis, el 21/06, y la continuación del retroceso aparente de Júpiter en la Casa X del signo.

Neptuno retrógrado en Piscis puede manifestarse como una intensa apatía, la idealización de situaciones que no son lo que de verdad quieres, o un deseo de evadirse de la realidad, a través del trabajo u otras distracciones.

Asimismo, Júpiter retrógrado en la Casa X de Piscis sugiere confusión sobre las metas profesionales, o la auténtica vocación del sujeto. Esta posición planetaria indica que el camino hacia la expansión es interno, es decir, debes ser consciente de tus intereses y deseos, para saber en qué dirección avanzar.

En este sentido, la Luna Llena en Sagitario del 17 de junio, tocará la Casa X de Piscis, proporcionando al individuo mayor claridad mental, para orientarse y evitar confundir necesidad con deseo.

Si bien junio 2019, no es el mejor momento para desarrollar trabajo en equipo, o el lanzamiento de propuestas de impacto colectivo Plutón y Saturno retrógrados en la Casa XI de Piscis, si lo es para involucrarte en proyectos individuales o personales.

Mercurio estará transitando sobre la Casa V de Piscis, del 04 al 25 de junio. Posteriormente, el día 21/06, el Sol incursionará en esta posición, donde también se encuentran Marte y el Nodo Norte.

Con estas alineaciones, hablamos de analizar distintas alternativas, hasta el momento de elegir una idea, en la que te entusiasmará trabajar, y que, sin saberlo, te está proyectando hacia tu futuro.

Salud:

Neptuno, planeta regente de Piscis, iniciará su proceso de retrogradación anual el día 21 de junio, precisamente sobre el signo de los peces. Este tránsito aumentara la sensibilidad de los piscianos, tanto emocional como físicamente.

Se aconseja tener precaución ante la ingesta de medicamentos, sustancias no recetadas, o bebidas alcohólicas, ya que el nativo se encontrará más susceptible a padecer sus efectos adversos.

El consumo de postres o alimentos procesados con un elevado porcentaje de azúcar, debe ser moderado. Asimismo, se aconseja acompañar los cambios en la dieta, con la asesoría de un especialista en nutrición no los consejos de una amiga, o internet.

Si bien con Neptuno retrógrado en Piscis, son propenso a evadirse de la realidad, aunque está se encuentre vinculada con su estado de salud, el ingreso de la Casa VI del signo, dará otro cariz a la situación.