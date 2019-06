“Todo el transporte internacional que atraviesa nuestras rutas nos dejan únicamente el polvo de los camiones”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el director Provincial de Vialidad, Hugo Montaño, explicó las razones por la que buscan implementar una especie de tasa de circulación provincial en el recorrido de camiones, especialmente sobre ruta 52. Todo este proceso se encara luego que Nación le dijera que no a la iniciativa de implementar esta tasa y que la misma sea nacional.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Hugo Montaño manifestó “tenemos que entender que el transporte de mercancía en tránsito que se realiza fundamentalmente con un tránsito que es pasante por nuestro territorio provincial, el origen de lo que planteamos a Nación, la posibilidad de gravar al trasporte de carga internacional, era con el objetivo de poder generar una fuente de financiamiento que sea íntegramente volcada a los trabajos de mantenimientos y rehabilitación de la red nacional, en particular a la ruta nacional 52, en el tramo desde su empalme con ruta 9, en Purmamarca, hasta el complejo fronterizo de Paso de Jama”.

“Evidentemente hemos advertido desde el Ministerio de Infraestructura, y en particular de Vialidad de la Provincia que esta ruta, este corredor, ha ido exhibiendo un progresivo y paulatino deterioro producto del paso de los años, o que no se han realizado las obras de mantenimientos adecuadas o los trabajos de conservación mejorativa que vayan ampliando el tiempo de vida y servicio de este tipo de pavimento”.

Agregó “frente a esto, creímos que era conveniente realizarle un aporte a Nación para que pueda generar estas fuentes de financiamiento gravando todo el transporte como lo mencione, pero lamentablemente no tuvimos una respuesta favorable y hoy por hoy nos encontramos explorando otro tipo de dispositivos administrativos que permitan de alguna manera reducir los daños y que estos daños estén previstos con financiamientos adecuados para que las intervenciones se hagan en tiempo y en forma”.

“Estamos viendo, porque el desarrollo de todo el transporte internacional atraviesa las rutas nacionales 34, 9 y 52 en particular, y que lo único que nos ha dejado a nosotros tantos años, y en esto los jujeños miramos hasta sorprendidos, es como manifestamos desde Vialidad de la Provincia, nos dejan únicamente el polvo de los camiones”.

Sostuvo que “el transporte internacional no hace detenciones, no consume en Jujuy, no pagan, no hacen un aporte sobre la circulación en este corredor internacional y este corredor ha empezado a manifestar un deterioro que cualquier usuario que se traslade en forma diaria por estas tres rutas verá que el estado de conservación no es el adecuado, donde se exhiben en entre algunas patologías pronunciados ahuallamientos, el deterioro de los niveles de conservación que tiene determinados tramos, debido a que no hay unos programas de mantenimiento que procuren establecer y en forma inmediata producto de esta intenso incremento que hubo en estos últimos años en el transporte, esto va agravando más la situación”.

“En ese sentido, estamos analizando algún tipo de estrategia que permita generar los recursos necesarios para que sean volcados a los trabajos de conservación mejorativa o rutinaria dentro de este corredor”.

En relación al tipo de medidas que analizan, Montaño respondió “nosotros lo estamos analizando desde el punto de vista del apartado legal para tener solvencia en la presentación, de su composición económica y administrativa, y la cuestión ejecutiva y operativa de cómo se instrumentarían estos programas”.

“Evidentemente la provincia no puede quedar ajena hacia la recuperación integral de toda la red porque también tenemos que generar que este corredor es utilizado en forma intensiva por el transporte internacional proveniente de Paraguay con destino a Chile y atraviesa nuestro territorio en forma diaria, con estos incrementos que puedo decir según tenemos observado y detectado prácticamente más de 180 unidades de transporte de carga atraviesan nuestro territorio en forma diaria”.

Para finalizar, el Director Provincial de Vialidad expresó “esto nos hace repensar, a ponernos frente al problema y debemos encontrar una solución, por eso le ofrecimos a Nación la posibilidad de gravar con una tasa de circulación de manera tal de generar los recursos, porque la mayor demanda es el transporte internacional de carga que atraviesa todo el territorio de Jujuy”.