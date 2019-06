Programa de documentación gratuita de adultos

Jujuy al día® – Garantizar el Derecho a la Identidad y brindar mayor accesibilidad es el objetivo del convenio rubricado por el Centro Provincial del Adulto Mayor y el Registro Civil; mediante el cual se realizará el documento en forma gratuita aquellos abuelos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

“En el CEPAM tenemos un gabinete técnico con psicólogos y asistentes sociales con quienes vamos a iniciar un trabajo minucioso para detectar el adulto mayor vulnerable y así poder tramitar su documentación”, indicó el Director del Centro Provincial del Adulto Mayor Luis Calvetti, quien invitó a los interesados para la admisión y asesoramiento a concurrir al establecimiento ubicado en calle Alvear 1152 de San Salvador de Jujuy.

Por su parte, el Director del Registro Civil Octavio Rivas hizo hincapié en que “lo que respecta a los Adultos Mayores podemos visualizar un baja en la constancia para renovar sus documentos; que muchas veces se extravían, se rompen o simplemente les decían que ya eran muy grandes y no votaban con lo cual no necesitaban realizar el trámite”. “Esta situación que explicamos es la realidad actual, pero no es lo correcto y ese es el motivo por el cual estamos articulando con todas las reparticiones del Estado para garantizar el Derecho a la identidad que es la puerta de acceso a otros múltiples derechos vitales”, indicó.

Luego, Rivas explicó que “para concretar la documentación gratuita a los Adultos Mayores que concurran al CEPAM, se trabajará en forma conjunta con el equipo técnico y se utilizarán los instrumentos de documentación móvil”. Así mismo, comentó que “también se está aplicando este sistema con los adultos mayores que se encuentran hospitalizados, impedidos de movilidad o en hogares específicos para que el Registro Civil pueda acercarse al lugar en donde se encuentren y documentarlos sin que tengan la necesidad de trasladarse”, concluyó.