Multitudinaria caminata de “Primero Jujuy” en Monterrico

Jujuy al día® – Las calles de la ciudad de Monterrico se colmaron de militantes y vecinos que expresaron su respaldo a la candidatura a vicegobernador de Carlos Haquim por el Frente Cambia Jujuy y de Luciano Moreira de “Primero Jujuy”, quienes mantuvieron un diálogo abierto con la gente y explicaron la importancia de conseguir el acompañamiento en las urnas el 9 de junio.

Durante la recorrida, Haquim resaltó cuando se hicieron cargo del gobierno, caminó junto a Gerardo Morales toda la provincia y ahora buscando seguir con este rumbo, fuimos a cada pueblo, ciudad y paraje de Jujuy, para estar cerca de la gente”.

“En Monterrico, al igual que en otras localidades, se hicieron obras, escuelas, viviendas, puestos de salud, espacios de la cultura, pero hay otros pueblos, donde no se hizo nada, eso ya es más una cuestión local que del gobierno provincial”, comentó y apuntó que “seguramente donde hubo obras y soluciones para los vecinos, hay intendentes y comisionados municipales, trabajadores preocupados por su pueblo. En donde no hay obras y en donde no se arreglan las cosas de la gente, seguramente hay intendentes que no responden a su pueblo y no hacen las cosas que tiene que hacer”.

Moreira, a su turno, dijo que en Monterrico “la gente está pidiendo que tengamos más infraestructura y nosotros somos una fuerza política con proyección”.

“Monterrico necesita involucrarse a este gran cambio que está llevando a cabo Gerardo Morales y Carlos Haquim y necesitamos no solo ser la Capital del Tabaco, sino reposicionar a esta ciudad, lo que será dentro de poco tiempo la zona franca en Perico y porque no en La Quiaca”, expresó.

Advirtió que “hay vecinos que están cansados de vivir como viven” y remarcó que “somos la expresión de ese pueblo y es la gente la que nos viene dando el apoyo y respaldo que necesitamos”. “Estamos convencidos que este equipo llegará conducir el futuro de Monterrico”, completó.