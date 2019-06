Confirman nuevo caso de hantavirus en Jujuy

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la titular de la Subsecretaría de Atención, Promoción y Prevención de la Salud, Verónica Serra, señaló que ayer se confirmó un nuevo caso positivo de hantavirus, con el cual suman 16 en lo que va del año, con un caso fatal.

En esta oportunidad, se trata de un hombre mayor de edad, que trabaja en una escuela del interior.

Padres y alumnos de la escuela 183 “Pedro Ortiz de Zarate” de Palma Sola, donde trabaja el hombre, realizaron el pedido urgente de desinfección en el establecimiento por la presencia de roedores, y ayer suspendieron las actividades.

Veronica Serra

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Verónica Serra expresó acerca de este caso que “se trata de una persona que es de San Pedro y que trabaja en la ciudad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, que es una zona que habitualmente tiene casos de hantavirus al igual que San Pedro, asique es difícil saber en qué lugar fue la adquisición de la enfermedad”.

“Hace instantes –por anoche-, se ha confirmado que es efectivamente un caso de hanta. Esta persona se encuentra internada en San Pedro con buena evolución clínica”.

Respecto a la casuística de esta patología, comentó “en lo que va del año hemos tenido 16 casos, una persona fallecida por hantavirus, que fue a cazar a un monte donde contrajo este virus más agresivo”.

“Sabemos que de 100 personas que adquieren el hantavirus, aproximadamente 14 pueden llegar a tener un desenlace fatal, es la menor cantidad la gente que se mete a cazar o va a pescar al monte, o sea que la posibilidad de tener esta variante de hanta es mucho más difícil, la mayoría de los casos son por roedores domiciliarios que producen una enfermedad más leve y de buena evolución clínica”.

Explicó que “en Jujuy, en la zona del Ramal, Valles de Perico y centro puede llegar a tener casos de hantavirus porque tenemos habitualmente al roedor que transmite la enfermedad. Acá tenemos dos variantes de hanta: una que esta al norte de la punta de la bota de Jujuy, transmitida por un roedor que es domiciliario, es un virus que no es tan agresivo, la mayoría de los casos tienen buena evolución. En la zona sur, centro y los valles es donde el roedor no es domiciliario, sino que hay que meterse en el monte y selva para encontrarlo, pero este transmite una variante más agresiva y puede llevar a casos graves”.

Por ello, mencionó “es importante que la gente trate de no introducirse al monte a cazar o pescar, y si lo hace, que sea en un lugar desmalezado para que no se acerquen los roedores. Y también no dejemos entrar los roedores a la casa, tapar todos los posibles lugares de ingreso, no dejar restos de comida que lo puedan atraer y mantener los patios limpios”.