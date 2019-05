“En Jujuy hay cerca de 200 personas en lista de espera para trasplante, pero el 80% se podrían haber evitado”

Jujuy al día® – Así lo manifestó en una entrevista con nuestro medio, el titular del CUCAI Jujuy, Héctor Illanes, en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos que se celebra hoy 30 de mayo. Además, destacó que Jujuy quedó por encima de la media nacional en cuanto a donantes en el primer cuatrimestre del 2019.

Se refirió al trabajo del CUCAIJUY, la implementación de la ley Justina y a la necesidad de hacer prevención, atención médica y tratamiento de cada uno de nosotros para prevenir enfermedades que pueden derivar en la necesidad de un trasplante, ya que la mayoría de las personas en Argentina que esperan un órgano, padecen patologías que podrían haberse tratado y evitado.

Desde 1997, cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos para recordar el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público de Argentina.

Héctor Illanes

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Héctor Illanes expresó “nuestra actividad el año pasado, parte de nuestra actividad, se enfocó en la capacitación puertas adentro, capacitación a la gente del hospital, enfermeros, médicos del sistema, para que haya más procuración, de hecho, está dando resultado y este año vamos a hacer hincapié en la educación fuera de la comunidad médica. Vamos a estar en una jornada de reflexión con los quintos años de colegios que estuvieron trabajando sobre la donación de órganos, vamos a acompañarlos y a contestar las preguntas que podamos contestar”.

Respecto a las estadísticas de Jujuy, Illanes mencionó “los donantes reales, donde se hizo la procuración y fueron trasplantadas personas, tuvimos 10 donantes, y el 80% pudimos lograr que se implanten, eran útiles para el proceso de donación- trasplante. La medicina en este sentido no es una ciencia exacta, pero no es un mal número porque significa que con los recursos que tenemos somos bastantes eficientes”.

En relación a si estos órganos fueron trasplantados a jujeños, señaló “la mayoría, que son riñones y tejidos, que son las corneas, quedaron en Jujuy, para personas de Jujuy. Tuvimos la oportunidad de procurar un hígado para una persona que estaba en emergencia nacional, lo que significa que, si en 24 – 48 horas esa persona no recibe el órgano, moría, eso salió de nuestra jurisdicción, así está contemplado en la ley y la reglamentación, cuando hay un riesgo de vida las jurisdicciones son solidarias, pero siempre la final de año las cargas se igualan y hay mucha gente de Jujuy que anda con órganos de otras provincias”.

“Hoy no hay lista de espera nacional, por emergencias, pero son listas dinámicas, todos los días se van rehaciendo, esa es otra parte del trabajo que es bueno que la gente sepa. Le puedo decir ahora que no y en una tarde una persona lo necesita y el CUCAIJUY trabajará para que esté en lista de emergencia lo ante posible”.

Contó “de hecho, en lo que conocemos, este año hubo una mujer de Jujuy que estuvo en lista de espera de emergencia de trasplante hepático, desde que se diagnosticó eso y hasta que fue a Buenos Aires donde se trasplantó, no pasaron 24 horas. Todo eso es trabajo que se hace día a día”.

Acerca de la lista de espera en Jujuy, mencionó “es de alrededor de 200 personas, 150 renales, corneas cerca de 30 y el resto en diferentes órganos. Pero vuelvo a lo mismo: un 80% son de enfermedades que se podrían haber evitado o retardado, y no es un número menor, serían 120 personas que no estarían en lista”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al titular del CUCAIJUY si la prevención y cuidados previos, personales, son fundamentales para evitar llegar a un trasplante, a lo que expresó “sí, es la mejor pregunta. Uno debería honrar el Día Nacional de la Donación tratando de que se acabe la donación, que no sea necesario y se puede hacer cuidándose. La lista de espera nacional, donde son aproximadamente 11 mil personas, 7 mil está esperando riñones, la enfermedad renal, entre un 80% de esas, 5600 personas su diagnóstico fue hipertensión o diabetes tipo 2 o una patología que es la mezcla de dos que nombre”.

“Si esas más de 5 mil personas hubieran tenido un control primario de la salud, se hubieran tomado la presión, o realizado un análisis de sangre u orina por año, posiblemente no estarían en la lista de espera y ese es un número enorme”.

Recalcó “es muy importante la donación de órganos, hay enfermedades que no van a tener otro tratamiento que no sea un trasplante, pero hay muchas que se podrían evitar y ahí se debe hacer hincapié”.

Para finalizar, Illanes se refirió a la implementación de la ley Justina en Jujuy. “Es la Ley 27447 que está desde agosto del año pasado. A nuestra jurisdicción nos favoreció en el sentido que aumentamos el número de procuraciones, y esa ley es una ley más compleja, no solo lo del donante presunto, son también que el sistema debe ser sustentable y que nos obliga a capacitar a la gente y tratar de hacer unidades de procuración, disponer de cursos para poder aplicar esa ley, porque lamentablemente la gente siempre va a fallecer, las leyes pueden ser mejor pero si no tenemos un sistema de salud fuerte que pueda captar todo esa realidad los números al final no se reflejarán”.

“Eso es parte de nuestro trabajo, institucionalizar, que todo sea de la mejor manera, más eficiente y dar las procuraciones necesarias a los jujeños, los números nos están acompañando durante el primer cuatrimestre estuvimos por encima en la media nacional, bastante altos en números de donantes por millón de habitantes”.

Agregó “pero hay otras partes del CUCAYJUY que muchas veces no se ven, como que se está trasplantando más gente de Jujuy, hay más gente que debe recibir medicación todos los días, de 60 del año pasado ya han pasado a 70 y todo eso es trabajo, un trabajo de hormiga no se ve, pero es de todos los días”, concluyó.