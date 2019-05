El municipio trabaja para concientizar sobre el tabaquismo

Jujuy al día® – El 31 de mayo se conmemora el Día mundial sin tabaco, por lo cual durante esta semana, el municipio ha participado de distintas reuniones con la Legislatura de la provincia, el Concejo Deliberante y organizaciones civiles, a fin de poner en la agenda de políticas públicas que visibilizarían este flagelo.

En este sentido, el intendente, Raúl “Chuli” Jorge, agradeció el apoyo del Ministerio de Salud, a través del servicio de Cesación Tabáquica del Hospital San Roque y destacó, “estamos trabajando sobre estas cuestiones para lograr que este día no pase desapercibido y aprovecharlo, para que a través de nuestras políticas públicas, lleguemos a la gente y a una concientización plena sobre esta lucha que tiene que ver con el bienestar de la familia y de toda la comunidad”.

A su turno, la sub secretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, explicó que esta no es una campaña en contra del tabaco sino que es a favor de la vida y la salud de las personas que no fuman y que se estima, seria, el 70% de la población. “Trazamos lazos estratégicos, Municipio, Hospital, Ministerio de Salud, Legislatura, Concejo Deliberante, organizaciones no gubernamentales, las escuelas, para trabajar, poner en la agenda de políticas públicas y visibilizar este flagelo del cual quedan varias cosas por tratar”, resaltó.

Mientras que desde la Dirección de Salud Mental, Gabriel Tormo, convocó a participar de participar de las charlas a cargo del equipo de Cesación Tabáquica el próximo viernes 31 de mayo en la Casa de la Cultura “Jorge Cafrune” del barrio Alto Comedero de 9 a 12 hs. Asistirán alumnos de 1º y 2º años de la escuela municipal Marina Vilte. Durante la jornada también se instalarán stand de promoción, se repartirá folletería se podrán conocer índices, estadísticas, edad de inicio del tabaquismo en la provincia y se realizarán mediciones de oxígeno.

Para finalizar, Ana Otero, del grupo de Cesación Tabáquica comentó, “agradezco al municipio que me ha convocado esta semana para promover ambientes libres de humo. Para que esta promoción llegue a la comunidad. Estamos convencidos que si logramos que los ambientes sean 100% libres de humo de tabaco lograríamos proteger a aproximadamente el70 % de la población que no fuma” concluyó.