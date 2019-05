Exclusivo: Se dictó la Resolución de venta del Ingenio La Esperanza

Jujuy al día® – Finalmente, con la firma del Dr. Cristian Roberto Davila, de la Secretaria Civil y Comercial Nº 18, se dictó la Resolución de venta del Ingenio La Esperanza a favor de Productora del Noroeste S.A. y Gestión Inmobiliaria del Norte S.A.

Las firmas adjudicatarias deberán abonar U$S 50.000.000, con un pago inicial de U$S 5.000.000 y dos cuotas más de 2 y 3 millones de dólares. Los restantes U$S 40.000.000 se abonaran en 15 cuotas anuales, iguales da U$S 2.666.666 que vencerán cada 30 de septiembre, a partir del 2021.

