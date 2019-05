16º aniversario del SAME

Jujuy al día® – El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), celebró el décimo sexto aniversario de su creación con un acto realizado en su sede ubicada en la Vieja Terminal, en donde también se habilitó un Call Center para la atención de urgencias.

Participaron de la ceremonia, el Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid; los secretarios del Ministerio de Salud, Pablo Jure, Agustín Labarta y José Manzur; la directora del SAME Sonia González; el Jefe de la Guarnición militar Jujuy del Ejercito, coronel Gonzalo Herrera; funcionarios e invitados especiales.

En la oportunidad, el Gobernador agradeció y felicitó a todo el personal del SAME por su compromiso y vocación en su tarea diaria. “Hacen una tarea que, cuando caminamos la provincia, podemos ver cómo están en todas partes brindando el servicio que la comunidad reclama y exige”, expresó.

Añadió que seguirá fortaleciendo el sistema público de salud con todo el equipamiento que se está adquiriendo. En ese sentido, destacó que este nuevo Centro Único de Gestión de Pacientes, que también tendrá una unidad de SAME permitirá tener más presencia territorial y con más atención medica en los hospitales.

“Esperamos poder seguir dando pasos en dirección al centro SAME de La Quiaca y trabajar para seguir dotando al SAME con el mejor equipamiento posible para mejorar la atención diaria en todo el territorio. Aseguró que desde el Gobierno de la Provincia seguiremos atendiendo y acompañando las actividades que desarrolla el personal del SAME en cada rincón de la provincia”, afirmó.

Por su parte, el ministro Gustavo Bouhid, señaló que es una alegría festejar un año más del SAME, algo que nos enorgullece y que, de acuerdo al Plan Estratégico de salud, ha permitido la incorporación, entre otros elementos, del helicóptero para traslados y lucha contra el fuego, y las unidades operativas en Palpalá y Humahuaca.

“Hemos ampliado la territorialidad del SAME para darle igualdad de oportunidades a los usuarios de toda la provincia, acortando los tiempos de respuesta que en el caso de las emergencias es la diferencia entre la vida y la muerte. Es nuestro anhelo alcanzar el objetivo de establecer una base operativa SAME en La Quiaca lo que cerraría el circulo de protección en las rutas de toda la provincia”, señaló.

Respecto al Centro único de Gestión de Pacientes, dijo que permitirá conocer la rotación de camas de los hospitales que permite la accesibilidad de los turnos, concluyó.

En ese sentido, la doctora Barbara Di Pietro, subsecretaria de salud, señaló que el Centro Único de Gestión de pacientes nació de las acciones planificadas en el Plan Estratégico de Salud para mejorar la accesibilidad de la población al sistema de salud y apunta a satisfacer las necesidades del usuario en materia de salud; hoy esta manejado por el Call Center, en la parte ambulatoria, consultorios externos y estadísticas.

Indicó que el sistema de gestión de camas y traslados, está abocado a la atención de pacientes postrados y semi postrados que necesitan ser trasladados desde sus domicilios a los centros de salud. Para ello, sumamos tres móviles de media complejidad y de esa manera liberar al SAME que venía cumpliendo con esas tareas.

“Además nos permite realizar un relevamiento diario de las camas disponibles en todas las salas de hospitales de la provincia y de salas críticas que son las UCO, NEO y Terapias Intensivas. Afortunadamente ahora también se sumaron los sanatorios y clínicas privadas para que el paciente reciba lo antes posible la atención que necesita. A ello se suma el sistema estadístico de Pre Quirúrgicos, que nos permiten conocer el listado de pacientes en espera, con una prueba piloto en el Hospital Pablo Soria y que seguramente extenderemos a los otros hospitales”, finalizó.