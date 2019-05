Jujuy: directivo denunció a la familia de un alumno por no llevarlo a la escuela

Jujuy al día® – La directora de una escuela de la capital jujeña radicó una denuncia contra la madre, y la familia, de un pequeño alumno de solo 6 años de edad de la institución escolar.

Fuentes consultadas por JUJUY AL DÍA® informaron que la directora de una escuela del populoso barrio de Alto Comedero, se apersonó a una comisaría de dicho barrio para realizar una denuncia contra una mujer y su familia.

En su relató indicó que un pequeño alumno de 6 años de edad, hijo de la mujer que fue denunciada, no asiste a clases desde el 8 de mayo del corriente año.

Si bien no trascendió mayores datos, se supo que la mujer comentó a la policía que la familia del menor, incluida su madre, no muestra interés en la educación del niño y no hace que vuelva a asistir a clases normalmente y que además desconoce cuál es su estado general en la actualidad.