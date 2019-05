Jujuy: levantarán la carpa docente ubicada en el atrio de la Catedral

Jujuy al día® – El vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, recibió a dirigentes del CEDEMS (Centro de Enseñanza Media y Superior), quiénes luego de analizar un camino de soluciones a diversos temas que vienen reclamando y luego de lograr el compromiso por parte del funcionario provincial, decidieron levantar la carpa docente, emplazada en proximidad a la Iglesia Catedral.

El encuentro tuvo lugar en el despacho de Presidencia de la Legislatura, del que también participó el ministro de hacienda de la provincia, Carlos Sadir, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gaspar Santillán, la secretaria adjunta del CEDEMS, Gabriela Giagante, el profesor Víctor Hugo Luna, además de delegados de establecimientos escolares.

Al término de la misma, la Secretaría adjunta de CEDEMS puso en relieve el gesto del vicegobernador de, convocarlos y propiciar una apertura al diálogo con el Ministerio de Educación para resolver los temas que conformarán una agenda de trabajo para dar soluciones a las diversas inquietudes que plantea el sector docente del nivel medio.

La dirigente comentó que luego de algunas vicisitudes en el reclamo se logró encontrar en el vicegobernador un interlocutor y; “se abrió una agenda de trabajo, en donde con él y el Ministro de Hacienda, Carlos Sadir, vamos a trabajar y a continuar con el diálogo. Es lo que estábamos buscado. Nosotros vamos a levantar la carpa, puesto que está el compromiso desde la gobernación de seguir trabajando por los pedidos”, subrayó la dirigente.

Por su parte, el profesor Víctor Hugo Luna, integrante de la comisión directiva, señaló “el vicegobernador se comprometió a ser garante de estas tratativas. Si no hubiese sido por la intersección de él, no hubiéramos entrado en diálogo con el Ministerio de Educación. El vicegobernador se comprometió a ser garante, cualquier duda o inconveniente nos tenemos que acercar, al igual que a la Comisión de Trabajo de esta Legislatura, presidida por Gaspar Santillán, que se comprometió a apoyarnos”, comentó.

Para finalizar, el Ministro de Hacienda, Carlos Sadir, explicó “la idea es ir solucionando todos los problemas a través del diálogo. No se va a solucionar todo de la noche a la mañana, son muchos temas y los docentes son muchos y los casos particulares también son muchísimos. La idea es no cortar el trabajo, es seguir continuamente buscando solución. Anunciaron el levantamiento, que tiene que ver con el diálogo y el compromiso que hay de seguir trabajando, no solo en compromiso de acá en adelante, sino que hay hechos concretos que muestran que el gobierno está preocupado por la situación de los docentes en particular, pero en general también de todos los trabajadores estatales”, concluyó.