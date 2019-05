Jujuy: denunció a través de las redes sociales la brutal agresión de su pareja

Jujuy al día® – Una joven jujeña, a través de su cuenta de Facebook, denunció la violenta agresión que habría sufrido a manos de su pareja y padre de su hija este fin de semana.

En su posteo, la joven comentó que el padre de su hija, en la mañana del domingo, mientras dormía con su hija, la agarró a golpes violentamente.

Según su relato, acompañado por una serie de imágenes, la joven contó que el sujeto la golpeó hasta desfigurar su rostro. Además, le arrancó parte de su cabello, le cortó el lóbulo de una oreja al arrancarle un aro, y le dejó una grave hemorragia ocular.

Señaló que, además de sufrir violencia física y verbal, la familia del muchacho, ya que vivía con ellos, no la defendió, que sufre constantes amenazas, y que el padre de su hija no le prestó asistencia y hasta le cambió la contraseña del celular para que no lo pueda usar.

También mencionó que, cuando su familia la fue a buscar, el padre del agresor los amenazó con un machete.