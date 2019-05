«Ya no muestran con orgullo la foto de Milagro Sala, el grupo K hoy está buscando otros padrinos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Senadora Silvia Giacoppo, se refirió a la próxima convención de la Unión Cívica radical donde podría haber definiciones sobre la conformación de Cambiemos.

Al respecto, Silvia Giacoppo expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que, “lo que escuché en conversaciones con el señor gobernador en diferentes actividades institucionales, Cambiemos está más fortalecido que nunca”.

“Jujuy, si bien es cierto hoy estamos centrados en una gestión de consolidación de nuestro gobierno provincial en esta campaña, la percepción que tengo de los diálogos que he mantenido con el gobernador, los dirigentes, el presidente del partido, es que existe alguna opinión de un sector del radicalismo de ampliar este gran frente que es lo que hicimos los jujeños”.

Mencionó que “aquí hemos tenido una muy buena experiencia, porque no es casual que hoy nuestro actual vicegobernador sea nuevamente candidato en este gran frente amplio. Esta es la tercera elección donde participa el frente y comenzamos con 16 partidos y hoy somos más de 30. Eso nos está mostrando que hoy la Argentina radicalizada entre blanco y negro ya no es una alternativa que espera la sociedad”.

Agregó “por eso la postura de ampliar la oferta electoral en un frente mucho más consolidado, amplio, abierto, que pueda garantizar la gobernabilidad, pero son posturas. Esta es la mía, personal, de decir acá no se tiene que cerrar las puertas; salvo a los intolerantes que saquearon la Nación y devastaron la República, y me refiero puntualmente al grupo K que ha mutado hoy con algunos dirigentes en Jujuy, porque tienen la capacidad de mutar, escondiéndose”.

“Ya no muestran con orgullo la foto de Milagro Sala, ya no hablan de ella, esos dirigentes, hoy están buscando otros padrinos, pero la gente los tiene muy identificados. Fíjese que esta es la gente que hoy está con el mensaje descalificando la contundente gestión de progreso y cambio de Jujuy que lidera Gerardo Morales”.

Giacoppo sostuvo que “no hay que subestimar al elector, lo mismo para el nivel nacional, no hay que subestimar al elector, porque el elector sabe bien quiénes son aquellos que mutan según el oportunismo político y quienes son aquellos del peronismo con quienes realmente coincidimos en los acuerdos básicos y fundacionales de la República”.

“He leído, lo leo y releo, porque no puedo entender, por más que veo y escucho los audios de los sequitos de la señora que hablan de una Constitución popular, que hablan de que hay que desarmar las estructuras de la justicia. Eso es algo grave, tan grave que no se si lo digo o miro como abogada, o por tener edad y haber ver visto pasar muchas cosas en el país, pero eso realmente no tiene límites, la gravedad de las expresiones de la señora Cristina Fernández de Kirchner en la Feria del Libro, las de Aníbal Fernández, de Moreno, D’elia, y de esta gente que es todo lo mismo”.

Giacoppo mencionó “pero hay otro sector del peronismo que ha demostrado responsabilidad en estos años y en el Parlamento, donde se dialoga, donde hay acuerdo, donde tienen una mirada de cuestiones básicas en las cuales coincidimos y acordamos que son las institucionalidades, una República fortalecida, una justicia independiente”.

“Esta es la gente a quienes le podemos abrir el juego, sumarla para fortalecernos y para realmente luchar contra los antidemocráticos, los antirrepublicanos, los anti leyes, porque esta gente lo único que quieren es que no se aplique la ley, y creen en una justicia, según las circunstancias y las personas, creen en una institucionalidad endeble, lo que todos sabemos”.