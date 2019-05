“El costo de la tarifa de Aerolíneas, comparando entre Jujuy y Salta, no tiene explicación”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la senadora y presidenta de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación, Silvia Giacoppo, se refirió a la controversia generada tras una nota de JUJUY AL DÍA® por la frecuencia y los costos de los vuelos de Aerolíneas Argentinas hacia y desde Jujuy.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Silvia Giacoppo expresó “hace unos 10 días tuve una reunión con el área comercial de Aerolíneas Argentina por el tema de Jujuy y lo he planteado en forma verbal, la semana que viene me reúno con el Director de la Empresa y el ministro por este tema. Hemos avanzado en la gestión ante las autoridades del área comercial”.

“Son dos temas planteados: la frecuencia y el costo. Porque el costo de la tarifa, comparando las tarifas entre Jujuy y Salta, no tienen explicación, esa es la palabra. Salta tiene muchas más frecuencias que Jujuy y el costo de la misma que no tiene relación. Esos son los dos temas que estamos trabajando como puente entre el Gobierno de la Provincia y autoridades de la empresa del Gobierno Nacional”.

Explicó que las bases de estos pedidos tienen que ver con que “en tres años de gestión Jujuy tuvo un crecimiento de casi el 40% en las visitas turísticas, además las empresas que están volando tienen una tarifa de casi un 60% menor a lo que cobra nuestra Aerolíneas de bandera, 4 mil pesos contra 12, 16 mil, según si saca el pasaje 24 horas antes o un mes antes. Es una diferencia muy grande”.

“Los horarios que tiene para retornar a Jujuy vía Buenos Aires, 5.25 y 6.45, como no poner una frecuencia que permita el retorno de Buenos Aires – Jujuy con otra fluidez, por ejemplo, decir 6.45 o 7 y a mitad de mañana, y a la hora de la tarde teníamos vuelos 19.35, eso lo adelantaron a 18.45”.

“Es un pedido puntual: si un jujeño, empresario, viaja tanto Buenos Aires – Jujuy, y Jujuy- Buenos Aires, pueda venir a la capital en las primeras horas de la mañana y pueda retornar a última hora de la tarde”.

“Entonces esas personas, empresarios, jujeños, hace los trámites, funcionarios, o un turno médico, hacen sus cosas y no tiene que pernoctar en Buenos Aires, eso es lógico. Las frecuencias y horarios no son acorde a la demanda ni al creciente que tiene nuestra provincia. No solo en el turismo sino la ocupación de los vuelos que siempre van completos, van y vienen, no pueden decir que no ocupamos la plaza, que no es necesario, porque cuando uno tarda en tomar una reserva ya no la tiene, siempre van completos los vuelos”.

Sostuvo “Jujuy ha crecido, el turismo, el comercio, recibimos en forma permanente visitas de empresarios y de inversores, a quienes debemos darle los servicios de la conectividad de nuestra línea de bandera según la demanda, y el requerimiento y demanda ha crecido de forma exponencial, y colocar frecuencias acordes a la demanda es sustentable para nuestra empresa de bandera”, concluyó.