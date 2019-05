Nueva condena a Milagro Sala en Jujuy

Jujuy al día® – El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó a Milagro Amalia Ángela Sala a cumplir la pena de cuatro años de prisión, por resultar autora material y responsable del delito de Lesiones Graves Calificadas por el Concurso Premeditado de dos o más personas.

El pronunciamiento de los jueces, Ana Carolina Pérez Rojas – presidente de trámite-, Mario Ramón Puig y Claudia Cecilia Sadir, se conoció esta tarde, al finalizar el juicio oral y público que se le siguió a Sala por los hechos delictivos de los que resultó víctima el dirigente social Cristian César Arias, alias “Luca”.

El Tribunal, no hizo lugar a los pedidos que, en los alegatos, realizaron los abogados defensores Paula Álvarez Carreras y Néstor Ruarte.

Cabe recordar, que al alegar, los fiscales, Marcelo Cuellar y Diego Cussel, solicitaron la pena de cinco años y cuatro meses de prisión para Sala.

Prisión domiciliaria

En el veredicto, los jueces resolvieron mantener la modalidad de cumplimiento de la medida privativa de libertad de Milagro Sala, en el inmueble sito en calle Gordaliza Nº 1.711 del barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy; conforme viene establecida mediante sentencia de fecha 28 de diciembre de 2018 en Expediente Nº 1342/18 caratulado “Incidente de Revisión de Prisión Domiciliaria de Sala, Milagro Amalia Ángela, en Expediente principal nº 822/18”.

Los hechos

De acuerdo a la acusación fiscal, “Luca” Arias y Juan Carlos Maidana se encontraban, el 3 de julio de 2006, en horas de la noche, en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamientos de la provincia, manteniendo una reunión con el entonces ministro, Luís Consentini.

En un momento dado, mientras se desarrollaba el encuentro entre Maidana, Arias y Consentini, este último recibió una llamada a su celular motivo por el cual se levantó y retiró del lugar.

En ese instante, se escuchó la voz de la inculpada Sala, quien sabiendo que la víctima se encontraba en ese lugar, ingresó junto a otras veinte personas aproximadamente, cuya identidad se desconoce, insultando a Arias y gritándole “…esta vez no te vas a escapar…, vos querés matar a mi familia”, a lo que la victima le respondió “estás equivocada yo no me meto con la familia”.

Seguidamente, la acusada y sus acompañantes habrían empezado a golpear a Arias y Maidana; mientras Milagro Sala le gritaba a la victima “te vas a morir y tu familia también”.

Tras haber terminado la agresión, todos los atacantes se retiraron del lugar dejando a Lucas Arias tirado en el piso.

Como consecuencia de la golpiza, la víctima sufrió traumatismo encéfalo craneano con deformación transitoria de rostro por trauma en órbita izquierda y región de huesos propios de la nariz, y traumatismo con disfunción temporo mandibular izquierda, esperándose lesiones residuales.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer dentro de los plazos establecidos por el Código Procesal Penal de la provincia.