Registro de inspectores municipales

Jujuy al día® – Tras los últimos comentarios que circularon en las redes sociales, sobre la actuación de inspectores que no están avalados, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, alertó a los vecinos y comerciantes que cuentan con herramientas para protegerse ya que pueden solicitar la credencial que los acredita como inspectores municipales; la misma cuenta con los datos y fotos. Además podrán verificar la identidad a través de la página web www.sansalvadordejujuy.gob.ar que cuenta con el registro de inspectores.

En este marco, el secretario de Gobierno afirmó, “hemos recibido muchas denuncias, incluso con imágenes, de inspectores que se presentan y piden directamente coimas a comerciantes, cuando detectan que les falta alguna documentación o les inventan algún tipo de infracción; como esta persona que habría actuado impunemente en la zona del Loteo Bárcena, que no es inspector municipal”. Y continuó brindando pautas para la protección de los comerciantes y vecinos “contamos con varias medidas desde hace un tiempo y reitero, el inspector tiene que acreditar su carácter de inspector municipal, con una credencial con foto, abajo dice Inspector, atrás tiene la firma del Intendente y con esta credencial puede demostrar que él mismo tiene derecho a ejercer esa función”.

No es la primera vez que surgen estos inspectores no habilitados ya que “hubieron casos incluso con detenciones de personas que se hicieron pasar por inspectores, pidiendo plata y por suerte el comerciante se comunicó con la policía y armaron un operativo, que cuando lo detuvieron constataron que no era inspector, estaba realizando una gestoría totalmente ilegal y por tanto, desde la Municipalidad se creó este registro que es de público conocimiento”.

Ante cualquier duda sobre el empleado municipal actuante, se puede acceder mediante el mismo celular, a http://sansalvadordejujuy.gob.ar/inspectores donde se encuentra el listado de inspectores de Control Comercial, de Seguridad Alimentaria, de Espacio Público, con el nombre y la foto, “o sea que si se presenta alguien diciendo soy inspector municipal, uno puede entrar a la página y verificar en el momento” aseguró Millón.