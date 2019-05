Inauguraron un nuevo DIAT en la provincia

Jujuy al día® – El gobernador de la Provincia, Gerardo Morales y el titular del SEDRONAR, Roberto Moro, inauguraron el Dispositivo Integral de Abordaje Terapéutico de Ciudad Perico (DIAT), séptimo centro que se instala en la provincia para el abordaje de las adicciones. Asimismo, se suscribió un convenio de cooperación y asistencia entre el Ministerio de Salud de la Provincia y la Municipalidad en materia de prevención de consumo de sustancias adictivas. En la ocasión, también se entregó una camioneta 0 Km para para el área programática de Salud.

Tomaron parte del acto de apertura el ministro de Salud, Gustavo Bouhid; el secretario de Salud, Pablo Jure; el Secretario de Salud Mental y Adicciones, José Manzur; el senador nacional Mario Fiad, la diputada nacional Alejandra Martínez; el intendente de Perico, Rolando Ficoseco; personal de servicio del nuevo DIAT y público en general.

El Dispositivo Integral de Abordaje Territorial Perico está instalado en lo que fuera sede de la organización Tupac Amaru, teniendo como nuevo destino, el de un centro terapéutico para contención y apoyo para los habitantes de los 3 barrios que la rodean, habida cuenta de haberse constatado un alto índice de vulnerabilidad.

Dando respuesta al compromiso asumido desde el Ministerio de Salud de crear centros de asistencia regional, este será designado como referente de Valles.

Para ello se brindarán atenciones con profesionales capacitados para tratar distintas problemáticas de adicciones, a través de terapias individuales, grupales y familiares, así como también talleres de deportes, teatro, costura y de inserción educativa, buscando alcanzar el bienestar de jóvenes y adultos.

A fin de llevar a cabo este proyecto, se firmó un convenio junto a la Municipalidad de Perico, quien prestó la mano de obra para acondicionar y refaccionar la institución y desde el Ministerio de Salud se invirtió $569.000 en materiales. Con el apoyo de SEDRONAR se adquirió el mobiliario y demás elementos por un monto aproximado de $2.000.000.

El gobernador señaló que “junto a Roberto Moro del SEDRONAR nos habíamos planteado dispositivos de atención integral en todas las regiones, y con ese concepto ya los tenemos en La Quiaca; Humahuaca, Libertador, San Pedro, los de Capital y ahora en Perico”.

“Es decir, le estamos dando una batalla a las adicciones, pero también al narcotráfico con el Ministerio de Seguridad y hemos incautado desde enero hasta hoy 257 kg de cocaína de alta pureza, trabajo de la Policía de la Provincia, y hemos desarticulado tres bandas de narcotraficantes”, destacó.

Morales ponderó que se tomó el tratamiento de las adicciones, especialmente entre los chicos y los jóvenes; teniendo el deporte como herramienta fundamental y por lo cual se implementó un programa de asistencia a los clubes con cercado e iluminación, sumado a la lucha contra el narcotráfico, lucha que se lleva adelante junto al equipo de Salud que llega a todas partes.

“Es por ello que hemos asumido el desafío de comprar 50 ambulancias, un helicóptero, equipos de cirugía y quirófanos en La Quiaca, Susques, uno en Humahuaca como también en Palpalá y un tomógrafo en Libertador”, acentuó.

En ese sentido, adelantó que en el hospital de Perico en breve se inaugurarán los consultorios externos y tendrá, quirófano y tomógrafo, no solo para la ciudad sino para toda la región.

Recordó que “los vecinos de Aguas Calientes se tenían que ir a hacer atender a Güemes por eso hemos levantado el puesto de salud, ambulancias, médicos y guardias permanentes”.

“Estamos trabajando en unión más allá de todos los proyectos políticos”, en ese sentido adelantó “que antes de fin de mes estará funcionando la zona franca de Perico y la instalación de la primera fábrica de baterías de litio del país en esta ciudad”, concluyó.

Bouhid, a su turno, señaló que “se deja inaugurado hoy el dispositivo de lucha contras las adicciones en Perico, lugar que por nuestra georeferencia es el de mayor consumo problemático en la provincia”.

“Se trata el dispositivo número siete, es decir, tenemos la mayor cantidad de dispositivos en relación con la cantidad de habitantes del país, y por eso agradecemos mucho la gestión de Roberto Moro del SEDRONAR y de los intendentes, porque cumpliremos con la estrategia de trabajar juntos tanto Nación, como de Provincia y Municipios”, recalcó.

“Solo de esta manera, nuestros jóvenes tendrán la posibilidad de recuperarse de las adicciones a las drogas en un lugar como éste, donde los ex trabajadores de la Tupac también participan y colaboran de esta estrategia conjunta”, destacó.

“Nosotros en la provincia armamos la red de salud mental, que no existía, lo que implica tener psiquiatras y psicólogos itinerantes, tener la cama de agudos libre, porque pusimos en el Hospital Gallardo una guardia permanente de psiquiatría como no lo tiene ninguna otra provincia. También tenemos psicólogos en el SAME, y el servicio de alerta que nos ha permitido bajar un 30% el índice de suicidios”, finalizó el ministro.

Martínez, en tanto, encuadró la inauguración en “un gran día para Perico” y agradeció especialmente al Gobernador de la Provincia y al SEDRONAR.

“Considero que este DIAT es un importante avance para el abordaje de esta problemática, y lo sé porque escucho a diario en los barrios a padres con mucha angustia y tristeza. Un chico que consume drogas, no solamente está atentando contra su vida, sino que genera una fractura, una fragmentación en toda la familia”, enfatizó.

“Para nosotros esta es una respuesta muy importante, pero debemos entender que la ciudad debe ser un sostén para el proyecto de vida de cada joven. Una ciudad que tiene un hábitat adecuado y desarrollo humano a partir de la cultura, el deporte, el acceso a la tecnología, nos permite pensar en jóvenes con proyectos de vida. Si tenemos un proyecto de desarrollo en la ciudad tendremos jóvenes llenos de vida”, cerró.