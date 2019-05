“Tener 3 frecuencias diarias de Aerolíneas, hoy no alcanza para Jujuy”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, se refirió a un planteo necesario que se le hará a Aerolíneas Argentinas en el marco de la actualidad de las negociaciones para aumentar la conectividad aérea en la provincia, y sus posibles conexiones regionales nacionales e internacionales.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Federico Posadas expresó “con quien ya tenemos cerrado el desembarco en Jujuy es con Norwegian que comenzaría a operar en el mes de septiembre. Su compromiso es empezar la venta de tickets desde junio para la ruta Jujuy- Córdoba, Jujuy – Buenos Aires, lo que nos viene muy bien para bajar los costos de Aerolíneas que la verdad, en comparación con Tucumán y Salta, está muy encima”.

“A pesar de haber aumentado las frecuencias no damos abasto con la cantidad de gente que elige la provincia de Jujuy, y además porque los jujeños están eligiendo mucho más el avión que el colectivo”.

Agregó “Avianca ya ha reservado un sector del nuevo aeropuerto de Jujuy, pero aún no ha fijado fecha para empezar a volar ya que es una de las más damnificada por el tema del dólar. Además, FlyBondi está planteando la posibilidad de duplicar la frecuencia en el segundo semestre”.

El funcionario señaló que “Aerolíneas por ahí no se mueve con una lógica de mercado, y eso es lamentable en términos de nuestra aerolínea de bandera, porque tener 3 frecuencias diarias hoy no alcanza para Jujuy, independientemente que reforzamos con ANDES y FlyBondi. Tenemos 5 frecuencias diarias contra 2 de hace 3 años, pero la demanda va más rápida que la capacidad operativa de Aerolíneas para poner más vuelos, a pesar que ha bajado un vuelo de Salta y no lo ha puesto en Jujuy, cuando es quien está demostrando tener los aviones más llenos, pero lamentablemente los vuelos más caros. Está es una de las demandas que plantearemos formalmente a la empresa Aerolíneas Argentinas”.

“Lo interesante es que estamos en el radar de muchas aerolíneas, aprovechamos la política de revolución de los aviones a nivel nacional, somos la provincia que más ha recuperado el terreno perdido de muchos años. Entendemos que falta mucho, debemos seguir creciendo, hay demanda porque la gente sigue eligiendo Jujuy, cada vez que hay un vuelo nuevo viene a pleno”.

Explicó “tenemos que abrir rutas que sean económicamente rentables para que no sean rutas que se abren y luego se cierren. Queremos que sean rentables, trabajar con los destinos que están al otro lado de Jujuy y quieran volar hacia acá, como se ha hecho con Corriente y Mendoza, que es un corredor viable y seguramente se aplicará en el corto plazo”.

“Otro es el que hemos hablado con la Secretaria de Turismo. Ya hemos hecho los estudios de mercado: conectar las Cataratas del Iguazú en Misiones, los Esteros del Iberá en Corrientes, con la Quebrada de Humahuaca en Jujuy. Se está analizando con qué línea se podrá hacer, y una posibilidad es que se cierre con Aerolíneas Argentinas”.

Respecto a la conectividad internacional, Posadas expresó “estamos hablando con JetSky y Amazon ante la posibilidad de conectar Asunción del Paraguay con Jujuy y que sea la escala del vuelo directo que tiene con Iquique. Es una posibilidad concreta que nos conectaría con dos países, Paraguay y Chile”.

Sobre una posible conectividad al hemisferio norte y Europa, señaló “hay aún crisis general por la caída del avión de Etiopia, es lo nos ha planteado Norwegian. Primero hay que pensar en términos domésticos, de ahí regionales y ver recién a nivel internacional”.

“Cuando se abra el aeropuerto nuevo ya será una cuestión de mercado que nos va reposicionarnos con el destino porque no solo conectaremos la Quebrada de Humahuaca, San Salvador, sino que es un aeropuerto que está a 50 minutos de Salta y desde acá se puede pivotear a todo el norte argentino. El aeropuerto de Salta está saturado, no puede seguir creciendo en función del tamaño que tiene y este será un aeropuerto que va a tener 10 veces la capacidad del que teníamos, por lo que el propio mercado va a determinar que Jujuy siga creciendo de la mano del transporte aerocomercial”.