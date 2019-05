Atención: los choferes no trabajarán los feriados nacionales

Jujuy al día® – Así lo confirmó, en diálogo con nuestro medio, el secretario general de UTA Jujuy, Sergio Lobo, quien explicó en qué consiste esta determinación que se implementara desde el próximo feriado nacional, el 25 de mayo. Además, comentó cuál es la situación en la provincia.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Sergio Lobo expresó “el tema a nivel nacional es que no se va a trabajar los feriados nacionales”.

“Si bien es un día no laborable, el que lo trabaja debería cobrar un porcentaje por sobre el sueldo, como compañero trabaja un feriado y por ese feriado paga ganancias y eso se lo lleva el Estado, todo por el esfuerzo del trabajador”.

Agregó “se tomó esa determinación, única, no se había hecho antes esto de no trabajar los feriados nacionales, sean sábados o domingos, es lo mismo, no saldrán los servicios de corta, media y larga distancia”, confirmó.

Acerca de la temática provincial, explicó “hicimos acuerdo con algunas empresas, sobre todo del ejido urbano, para mejorar el tiempo de pago de sueldos porque sabemos la situación económica del país y provincia, por eso hemos dado un paso en colaboración con las empresas”.

“Pero resulta que nos enteremos que cambiaron el sistema de pago de la compensación provincial al transporte y no fueron depositados los montos que se depositaban los 10 y 20, porque ahora el depósito lo hará Tesorería o Hacienda de la provincia, pero para que puedan recibir esa plata deben cumplir con una serie de requisitos, por lo que seguramente eso les llevar una semana más para cumplimentar eso y cobrar lo que sería la primer cuota del día 10”.

Indicó que esta situación “se traslada al pago fuera de término de los salarios. Nuestros salarios se vencen el último día de cada mes, de ahí tiene 4 días hábiles de prorroga y donde nosotros ya deberíamos haber cobrado y aun así estamos permitiendo, para llevar la paz social adelante hasta el día 10, pero hoy nos damos con que las empresas, excepto una que pudo cancelar los sueldos, las otras no lo hicieron. Hubo un adelanto casi general de 10 mil pesos hechos los primeros días del mes y hoy –por ayer- deberían estar cancelados”.

“Entre el fin de semana y el lunes veremos qué pasa. Ya enviamos la notificación al Ministerio de Trabajo para que tome conocimiento de esta situación, esperamos esa resolución y por nuestra parte haremos asambleas para ver que se hace”, concluyó.