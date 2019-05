Abuso sexual en escuela de Jujuy: “nunca esperábamos vivir esto”

Jujuy al día® – En la mañana de ayer, padre autoconvocados de alumnos de la tradicional escuela Normal marcharon hacia Casa de Gobierno para visibilizar la situación y pedir ser escuchados. Recordemos que la institución, una docente abusó de una nena de 3 años.

Nuestro medio dialogó con uno de los padres protagonistas de la marcha, Mauricio Tejerina, quien manifestó que la marcha “es para que las autoridades conozcan, que den una respuesta y nos digan qué medidas se llevarán a cabo, cómo se va a actuar con estas personas ya que, si bien hubo una que causó el daño físico, hay una cadena por detrás de gente que no cumplió su función”.

“Nos enteramos de este caso, de otros, que los padres teníamos conocimiento, pero no así las autoridades del Ministerio. Estaban hechas las actas, pero no saben dónde están hoy, en la escuela no están, Ministerio desconocen donde están”.

Indicó que “vamos a seguir pidiendo justicia y realizamos un pedido público, una audiencia con la Ministra, que sea abierta, con toda la comunidad, los padres, los medios para que nos digan cómo van a trabajar“.

“Estamos esperando una respuesta del Ministerio, solo hay un equipo de psicólogos en la escuela que trabaja a la tarde, pero no otra respuesta, queremos que nos digan qué se va a hacer con las personas implicadas, ya que están a disponibilidad del Estado”.

Sostuvo “no apuntamos contra nadie particular, sabemos que hay gente que se la está llevando de arriba, pedimos que se haga una evaluación psicológica a todo el cuerpo institucional para tranquilidad de ellos, de los padres, porque la escuela es uno de los pocos lugares donde uno va y deja con tranquilidad a su hijo. Nunca esperábamos vivir esto, no queremos que esto pase de nuevo acá ni en otra escuela”.