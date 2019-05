Positiva celebración del Día Nacional de los Monumentos

Jujuy al día® – “La importancia de la valoración del Patrimonio es poder conocerlo. Lo que no se conoce no se valora y por lo tanto no existe el compromiso de cuidarlo”, reflexionó la Directora Provincial de Patrimonio, Valentina Millón, al realizar un balance positivo del Día Nacional de los Monumentos celebrados este fin de semana en distintas puntos de la Provincia.

Entre algunas de las actividades previstas se destacó la apertura del Salón de la Bandera y la visita guiada a la obra en ejecución de Restauración y Consolidación estructural del Cabildo, monumento histórico desde 1941.

La funcionaria agradeció a la población y se mostró satisfecha por la participación de la comunidad en general a las diversas actividades programadas por el Día Nacional de Monumentos y que impulsa por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Señaló que se concretaron diversas actividades, libres y gratuitas, en los edificios que tienen valor Patrimonial o que tienen la valoración de la comunidad de las cuatro regiones de la Provincia, es decir Puna, Quebrada, Valles y Yungas. Acotó que en estas fechas la gente puede conocer y vivenciarlos desde otro lugar nuestro Patrimonio.

Millón reflexionó que “la importancia de la valoración del Patrimonio es poder conocerlo. Lo que no se conoce no se valora y por lo tanto no existe el compromiso de cuidarlo” y agregó que “como Dirección tenemos la responsabilidad de trabajar en pos, no solo de la conservación y preservación, sino también de dar a conocer y fomentar actividades que involucren al Patrimonio en el día a día de la gente”.

Más adelante destacó el interés de profesionales de distintas áreas y jóvenes especialmente en conocer la historia y las obras de Restauración y Consolidación estructural del Cabildo, a través de las visitas guiadas programadas para ambas fechas. Subrayó que se ponderó necesario dar a conocer y mostrar los trabajos profundos que se están ejecutando, donde se tuvo los recaudos necesarios para dichas visitas.

Luego recordó que “es la primera vez se hace un trabajo importante de consolidación estructural, de acuerdo al diagnóstico realizado de manera conjunta por los ministerios de infraestructura y Cultura y Turismo, del cual surgió el grave problema estructural que tenía específicamente la recova del Cabildo que es esta primera etapa de la obra”.

Continuó detallando que “el trabajo que se está realizando va a quedar totalmente tapado una vez que finalice la obra con el nuevo revoque, por eso consideramos oportuno poder abrir la obra en este momento que esta al descubierto, los hierros, maderas y los ladrillos que se están utilizando para el refuerzo estructural están en este momento a la vista por eso es valioso que la gente haya podido ingresar”.

El salón de la Bandera

Enfatizó además la apertura del Salón de la Bandera, el sábado pasado, ya restaurado y puesto en valor, con una réplica de la Bandera de la Libertad Civil en el templete, según lo informado oportunamente.En relación a la Bandera de la Libertad Civil original aclaró que se continúan avanzando en el proceso de restauración que es “delicado y complejo” con el equipo de especialistas encabezado por la licenciada Patricia Lissa, hasta poder abrir el Centro de Interpretación que se está diseñando en Casa de Gobierno, para exponerla en las condiciones óptimas tanto de iluminación, temperatura, humedad como de seguridad y control de gérmenes, concluyó Valentina Millón.