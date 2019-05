Jujuy: hoy serían los alegatos del nuevo juicio a Milagro Sala

Jujuy al día® – Desde las 15 horas se desarrollará la tercera audiencia del juicio que tiene como acusada a Milagro Sala en la causa que investigó la golpiza al dirigente social Luca Arias.

Se espera la declaración de la última testigo, la cual no declaró anteriormente. En el caso de no asistir, o no declarar, se leerá la declaración de la mujer realizada en la etapa de instrucción.

Posteriormente podría declarar la acusada, ya que había señalado que lo haría luego de los testigos.

De hacerlo o no, proseguirán los alegatos que sería el paso previo a otorgar la última palabra a los acusados, para luego el Tribunal decida cuando dará a conocer la sentencia.