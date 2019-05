En el Día del Taxista: el “Chuli“ Jorge compartió un almuerzo con los trabajadores del volante

Jujuy al día® – Como es tradición cada año, el mandatario municipal, acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, el de Cultura y Turismo, José Rodríguez Bárcena y el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar compartieron y galardonaron a los taxistas de la ciudad.

Referentes de la cámara de propietarios y choferes de taxi invitaron a «Chuli» Jorge a compartir un almuerzo donde pudieron dialogar sobre el trabajo, las responsabilidades y el rol fundamental que tienen como servidores públicos, el intendente destacó la labor diaria, sus ganas de superarse y formarse para ofrecer un servicio amigable y que llegue al corazón de la gente.

“En la fiesta de hoy pudimos sumar a 70 nuevas licencias que por decisión del departamento ejecutivo, el año pasado se sortearon y les permitió transforme en propietarios y no taxistas auxiliares. Decisión que celebraron ellos y sus familias” destacó el intendente.

El intendente , además, destacó e hizo referencia a la seguridad que tiene el vecino al elegir usar este transporte habilitado, registrado y legal, “cosa que no pasa con todo el transporte ilegal que no que no está en condiciones y que es un peligro para cualquier vecino”

Por su parte, Guillermo Marenco, comentó, “estamos celebrando el día del taxista como ya hace muchos años. Tenemos una excelente relación con estos gladiadores de las calles, estos trabajadores del volante . Una relación de trabajadores y municipio que se viene acrecentando día a día y a través del trabajo conjunto que se lleva adelante.Fundamentalmente consensuando esta gran política de estado en materia de transporte que viene llevando el intendente Jorge”.

José Rodríguez Bárcena, aprovechó la oportunidad para destacar el gran rol que cumplen los taxistas en materia de cultura y turismo, fundamentalmente a la hora de hablar de desarrollo turístico de la ciudad; “cuántos de ellos son los primeros informantes del que nos vista. Los turistas les preguntan, ellos los orientan. Por eso desde la secretaría de Cultura y Turismo del municipio tenemos un programa de capacitación constante dirigido precisamente a los taxistas, para que estén informados y puedan trasmitir el espíritu jujeño”, finalizó.