Detenidos cuando transitaban con armas blancas

Jujuy al día® – En la jornada del pasado lunes, personal del GEM (grupo especial motorizado) perteneciente al Comando de Seguridad y prevención Ciudadana, procedió luego de recorridos preventivos, a la demora de dos sujetos quienes, en distintos casos se les secuestró un arma blanca en inmediaciones de los barrios Centro y Los Ceibos de esta ciudad capital. Los mismos, fueron conducidos a la dependencia policial con jurisdicción en la zona, a disposición de la justicia interviniente.

El primer caso se dio alrededor de las 11:20 horas, cuando los motoristas recorrían por calle Deans Funes y Moctezuma, logrando divisar a un masculino de 27 años con residencia en el barrio ex Azopardo, en actitud sospechosa el cual intentaba evadir a los efectivos, por lo cual, al verificar la situación el causante no supo justificar su presencia en el lugar, tornándose nervioso, y al practicarle el palpado de armas, se le secuestro entre sus prendas un cuchillo de 15 cm aproximadamente, procediendo a su demora y traslado a la Sub Comisaria San Francisco de Alava.

Otro caso, se dio a las 23:45 horas, en la intersección de avenida Italia y Alberdi, donde los uniformados lograron observar a un sujeto que deambulaba exhibiendo un arma blanca en la mano, aparentemente con intenciones de robo, por lo cual, al intervenir el masculino arrojo un cuchillo de alrededor de 20 cm tipo cocinero, procediendo al secuestro del mismo y la demora del protagonista de 19 años, con domicilio en el barrio San Cayetano, el cual fue trasladado a la Comisaria Seccional 1°.