Fiscalizan el cumplimiento de Precios Esenciales

Jujuy al día® – Inspectores del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción realizaron fiscalizaciones en los supermercados de la capital jujeña para constatar que los Productos Esenciales estén en las distintas sucursales. El relevamiento arrojó que Jujuy está por arriba de las otras provincias, ya que tiene cubierto más de un 80 por ciento de productos disponibles del programa lanzado a nivel nacional.

El titular de Defensa del Consumidor, Exequiel Lello Ivacevich, explicó que, en la región del noroeste argentino, los productos que llegan del programa Precios Esenciales son 62 y que las cadenas de supermercados que participan son: Día, Carrefour, Vea, Changomas y Comodin.

Asimismo, resaltó que desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción han realizado en el día de la fecha la primera fiscalización de los productos que tendrían que estar como fecha límite este 29 de abril, exceptuando los que se encuentran en producción y que tienen fecha de stock para el 7 de mayo. “Constatamos que, si bien no hay un cumplimiento total, el mismo es superior al de las demás provincias, estamos arriba del 80 por ciento”.

En esta línea instó a los consumidores a realizar las denuncias correspondientes, “los consumidores juegan un papel muy importante, ya que ellos están a toda hora y en todo momento en los supermercados, su denuncia también nos ayuda para que este programa tenga un mejor cumplimiento para el beneficio de todos los jujeños”.

Agregó que las irregularidades que pueden detectar los consumidores son tres, la primera es que el producto no se encuentre en góndola, la segunda que no esté identificado como esencial, y la tercera que el precio de caja no coincida con el que tiene el listado. En este caso pueden llamar al 0800-666-1518, en la página www.consumidor.gob.ar y de manera personal en la oficina de Defensa del Consumidor ubicada en calle Independencia 278.

“En el transcurso de la semana vamos a fiscalizar la totalidad de los supermercados y realizar las actas correspondientes” indicó el funcionario provincial.

Aclaró que el programa Precios Esenciales es complementario al programa Precios Cuidados y que los 62 productos van a mantener sus precios por seis meses, es decir hasta fines de octubre.