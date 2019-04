Jujuy asiste y reactiva en Perico

Jujuy al día® – En el marco del Plan de Contingencia Jujuy Asiste y Reactiva, y con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad, 60 familias de Ciudad Perico, pertenecientes a los barrios 20 de junio, sector de la Costanera y 19 de abril, recibieron mobiliario básico para el hogar, incluyendo camas, colchones, chapas y otros elementos de primera necesidad.

Dichas familias fueron relevadas por el equipo de profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano y de la unidad de gestión conformada junto al municipio local.

Durante la entrega estuvieron presentes el Gobernador, Gerardo Morales, la diputada nacional, Alejandra Martínez; la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura; el diputado provincial, Ramiro Tizón; la secretaria de Asistencia Directa y Calidad de Vida, Marta Russo; el director de Asistencia Directa, Eduardo Cáceres y demás funcionarios.

Morales resaltó que “este relevamiento social que se hizo, donde luego se van a incorporar 70 familias más, es un trabajo que se viene haciendo desde octubre del año pasado. Hemos llegado a casi toda la provincia por eso es importante realizarlo para poder asistir con mobiliario, alimento, y demás elementos”.

“Además estamos trabajando con cooperativas y trabajadores de la construcción que estén sin trabajo; la semana que viene estaremos retomando la reconstrucción de aquellas 2000 viviendas que se habían pagado totalmente pero que quedaron a medio construir, de las cuales 1000 ya están terminadas” ponderó.

Finalmente, destacó que con el Programa Jujuy Asiste y Reactiva, se efectúan trabajos en los barrios. En el caso de que un centro vecinal tenga dos o tres trabajadores se les otorga $6000 para que puedan hacer tareas como arreglar el puesto de salud, los parques y demás espacio comunes.

Por su parte, la diputada Martínez agradeció la presencia del Mandatario y de la Ministra de Desarrollo Humano, a lo que agregó “esta entrega es muy importante ya que tiene que ver con una situación de dificultad que atraviesan muchas familias. En muchas ocasiones los problemas suelen ocultarse, pero nuestro Gobernador nos enseña que hay que visibilizarlos y resolverlos. Sabemos que el Plan Jujuy Asiste y Reactiva es una ayuda, por lo que tenemos mucho más por hacer; y lo que pretendemos es que cada familia salga adelante”.

La ministra Sarapura concluyó recalcando que “vengo a responder una demanda que me hizo el equipo de la diputada Martínez porque está preocupado por su gente. Antes me reuní con las trabajadoras que hicieron el relevamiento y me contaron cada una de esas historias que hay detrás, por lo cual estamos haciendo una tarea que nos exige el Gobernador que es estar con la gente, caminando el territorio, trabajando, sabiendo que tenemos una enorme tarea pero que tenemos un gran compromiso de sacar adelante a nuestra gente”.