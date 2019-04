Después de 41 años, y muy enferma, busca a su madre biológica

Jujuy al día® – Esta es la historia de Rita Garnica, una formoseña que busca a su madre biológica, a la cual nunca conoció. Con 41 años, y padeciendo una grave enfermedad, solicita ayuda para conocer antecedentes de esa parte de su familia, ya que solo cuenta con un posible domicilio en nuestra provincia.

Rita Garnica es formoseña, madre de 8 hijos. Padece un cáncer de mama triple negativo, probablemente genético. Por cuestiones de la vida, jamás conoció a su madre. Además de poder cumplir con eso, lo necesita por su salud, ya que aún no puede ser medicada.

En diálogo con el diario JUJUY AL DÍA®, Rita comentó “estoy buscando a Hortensia Villanueva, que vendría a ser mi madre. Estando en Salta, ella andaba por ahí y tuvo una niña con Hipólito Garnica mi padre. Después, a mis pocos meses de vida, ella se fue para otro lado porque tenía conflictos con mi padre. Me comentaron que era maltratada y me dejó con él. Luego él se vino a Formosa y me dio en adopción a otra familia”.

“Siempre le consulte a él, porque tenía contacto, sobre mi madre y me dijo que nunca más la volvió a ver. Siempre tuve el interés de buscarla, pero por la situación económica y cosas de la vida no pude”.

Relató “ahora también la busco porque necesito. Tengo cáncer de mama y es un cáncer triple negativo que podría ser genético, y los médicos me preguntaron si alguien en la familia, de ambos lados, padecieron esto. Del lado de mi padre algunas de mis tías y podría ser del lado de mi madre y así, con esos antecedentes, pueden medicarme, porque no lo pueden hacer, es un cáncer muy agresivo”.

Acerca de los datos que tiene sobre el posible paradero de su madre, Rita Garnica comentó “los datos que obtuve fueron por el padrón, como tengo su número de DNI, en la búsqueda salió que está en Santa Clara o Santa Bárbara, Jujuy, y estaría viva porque sale en el padrón”.

Recalcó que “nunca la conocí porque cuando era bebe ella se fue y se ve que volvió a su provincia, Jujuy, nunca tuve contacto de parte de ella”.

“Siempre quise conocerla, como todos, quiero saber mis raíces, pero siempre quedaba ahí nomás. Ahora quisiera saber más de la historia familiar, conocerla, y curarme”.