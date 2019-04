Jujuy: comenzó nuevo juicio contra Milagro Sala

Jujuy al día® – La primera audiencia del juicio oral y público en el que se acusa a Milagro Sala como supuesta autora del delito de lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas, comenzó esta mañana en el Tribunal en lo Criminal Nº 1.

Al inicio de la misma, tras la lectura de la acusación, Sala fue interrogada sobre si prestaría declaración, a lo que contestó que lo hará con posterioridad a que lo hagan todos los testigos.

Luego de ello, la acusada solicitó al Tribunal seguir el juicio desde una sala contigua, aduciendo razones de salud, a lo que los jueces hicieron lugar.

Inmediatamente, declaró Juan Carlos Maidana, quien, al igual que Cristian “Lucas” Arias, fue víctima de la violenta agresión por la que está acusada Sala y un grupo de personas, aún sin identificar, pertenecientes a la agrupación social Tupac Amaru.

Hoy, también prestaron declaración cinco testigos más, entre ellos un perito médico del Poder Judicial, personal policial y empleados del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento.

La próxima audiencia se realizará el lunes, 29 de abril, a las 15 horas, para la que han sido citados a declarar cuatro testigos.

El Tribunal está integrado por los jueces, habilitados, Ana Carolina Pérez Rojas, presidente de trámite, Mario Ramón Puig y Claudia Cecilia Sadir; secretaría a cargo de la Dra. Felicia Ester Barrios.

Los fiscales, representantes del Ministerio Público de la Acusación, son los doctores Marcelo Cuellar y Diego Cussel; en tanto, la defensa técnica de Sala es ejercida por los abogados Paula Álvarez Carrera y Néstor Ruarte, éste último en reemplazo del Dr. Luis Paz.

Los hechos

De acuerdo a la requisitoria de elevación a juicio de la causa, el 3 de julio del año antes mencionado, en horas de la noche, Juan Carlos Maidana y Cristian Cesar Arias, alias Lucas, se encontraban manteniendo una reunión con el entonces ministro Luís Consentini, en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento.

En un momento dado, mientras se desarrollaba el encuentro entre Maidana, Arias y Consentini, este último recibió una llamada a su celular motivo por el cual se levantó y retiró del lugar.

En ese instante, se escuchó la voz de la inculpada Sala, quien sabiendo que la victima se encontraba en ese lugar, ingresó junto a otras veinte personas aproximadamente, cuya identidad se desconoce, insultando a Arias y gritándole “…esta vez no te vas a escapar…, vos querés matar a mi familia”, a lo que la victima le respondió “estás equivocada yo no me meto con la familia”.

Seguidamente, la acusada y sus acompañantes habrían empezado a golpear a Arias y Maidana con golpes de puño y con una barra gruesa que se encontraba en la oficina, que servía de barral de una cortina; mientras Milagro Sala le gritaba a la victima “te vas a morir y tu familia también”.

Tras haber terminado la agresión, todos los atacantes se retiraron del lugar dejando a Lucas Arias tirado en el piso.Como consecuencia de la golpiza, la víctima sufrió traumatismo encéfalo craneano con deformación transitoria de rostro por trauma en órbita izquierda y región de huesos propios de la nariz, y traumatismo con disfunción temporo mandibular izquierda, esperándose lesiones residuales.