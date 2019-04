Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Obispo de la Prelatura de Humahuaca, Monseñor Pedro Olmedo, se refirió a la situación actual que atraviesa el país, destacando que “se hacen cosas”, pero que “no es suficiente”. Además, se refirió a la problemática de la drogadicción en la zona de Quebrada y Puna.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el Padre Pedro Olmedo manifestó “hace rato que venimos así, dije no aprietes tanto que la gente ya no puede comprar ni el hueso que le regalaban en la carnicería para los perros, realmente es así”.

“Me entere que va a volver a subir el combustible porque el dólar sube, pero esto es un resumen de lo que pasa en el mundo, y en el mundo no nos manejan los políticos, nos maneja la plata, y los grandotes del mundo que nos condicionan en todas partes”.

En este sentido, sostuvo “es muy difícil gobernar con todo eso, sea peronista, radical. Ya las ideas políticas no funcionan, solo funciona adaptarse al sistema de este capitalismo frenético y de los grandotes del mundo que nos manejan en todo”.

Sostuvo que en Jujuy “hacen esfuerzos por el tema de la pobreza, pero a veces esto es medio lento, la gente necesita, y por ahí no llega la plata a tiempo. En el discurso de los dichos que están tratando de ampliar los comedores en las escuelas y esas cosas, pero eso no es suficiente”.

“Están trabajando, pero a veces son lentos”.

Sostuvo que “en nuestro país la economía siempre ha estado favoreciendo a los grandes, y dudo que los grandes se plieguen a lo que, por la desesperación del momento, propone el gobierno. Lo hemos visto muchas veces, los precios no sé cuánto, no sé cómo lo controlan, pero no funcionan, muchas veces porque los que tienen el signo plata en la cabeza y en el corazón, no lo capta”.

En otro tramo de la entrevista con JUJUY AL DÍA®, Olmedo se refirió al flagelo de la drogadicción, señalando que “está por todas partes, porque los mafiosos de esos negocios llegan a todas partes, está en lugares que ni lo podemos imaginar, en los lugares más lejanos, pequeños, donde hay chicos de primaria incluso, la droga entra y agarra a la gente joven, diría con poco entusiasmos, pocas ilusiones, poca perspectivas y afectivamente muy frágiles, y los pudre”.

“Pero cuidado, mira que la droga no funciona sin la complicidad de los de arriba”, señaló.