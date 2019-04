Sadir habló sobre el bono a los estatales de Jujuy

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el ministro de Hacienda de Jujuy, Carlos Sadir, se refirió al pago de este bono de 2 mil pesos anunciado ayer para todos los trabajadores estatales. Además, se refirió al blanqueo del bono del año pasado y explicó por qué no pueden acordar una cláusula gatillo en las paritarias.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Carlos Sadir expresó respecto al bono que “los fondos son provinciales y también recursos que se incrementan de parte del gobierno nacional, porque no nos olvidemos que vienen unos meses donde la coparticipación aumenta un poco, en mayo fundamentalmente, porque vienen todos los vencimientos nacionales, y además con recursos especiales que solicitamos al gobierno nacional”.

Señaló que “estamos hablando del orden de los 170 millones de pesos”.

Acerca del blanqueo del anterior bono, sostuvo “lo íbamos a comenzar en mayo ante el poco tiempo que nos quedaba, porque estábamos haciendo la liquidación, pero atentos a lo que hablamos en paritarias y que técnicamente se dio la posibilidad de hacer una reliquidación de lo que veníamos haciendo de abril, hemos decidido incorporar en abril 200 pesos y en mayo otros 200, luego en julio y septiembre, de manera tal que hasta ahí estarían blanqueados los primeros 800 pesos”.

“Hay un planteo que estamos estudiando de seguir blanqueando, porque ese bono fue de 800, 1300 y 1700 pesos, entonces a los efectos de establecer los valores blanqueados en igual termino en todos los agentes, para que todos queden en la misma condición, deberíamos seguir blanqueando hasta los 1700. Estamos evaluando, y el requerimiento de los sindicatos es que tratemos de terminar antes de fin de años. Estamos haciendo los cálculos”.

En relación al pedido de los gremios sobre la cláusula gatillo, Sadir explicó “les dije que no. No estamos en condiciones de comprometernos a una cláusula gatillo por una sencilla razón: si uno analiza hoy como es el crecimiento de la recaudación y anualmente a valores constantes, reales, crece menos que la inflación, y si se establece una cláusula gatillo que va junto a la inflación eso se hará una brecha mayor a la que tenemos, por eso no nos queremos comprometer a firmarla”.

“Lo que sí hacemos en todas las reuniones paritarias es tratar dar los aumentos de manera tal de que no produzca un atraso tan importante como pasó en años anteriores, de hecho habíamos anunciado un aumento del 10% para mayo que se concretará, y en ese momento del discurso del gobernador, cuando se anunció, había una expectativa de inflación, por ahí se modifican cosas que nosotros no manejamos y si bien tampoco se puede ir al mismo ritmo, entonces en mayo se dará el 10% que con lo de marzo hará un 21,5% y tendríamos que ver cómo va la inflación hasta ahí, pero estos 2 mil pesos se dan como una cuestión suplementaria importante atendiendo la situación de crisis”, concluyó.