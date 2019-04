Ley de recupero en Jujuy: adeudan a la provincia sumas millonarias por atenciones en salud pública

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, se refirió a la aplicación de la ley de recupero y al reintegro que sumas millonarias se le adeudan a la provincia por atenciones prestadas en la salud pública.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Gustavo Bouhid se refirió al monto que se le adeuda a la provincia por prestaciones de servicios en la atención pública, y comentó que “anualmente se tiene un estimado que se ha dejado de percibir 400 millones de pesos. Ahora, vamos por eso. Es más, esto tiene una no caducidad de 5 años hacia atrás, asique la provincia a través de esto tiene la herramienta para poder hacerlo, antes no la tenía, iba por la vía de la Superintendencia que es muy tediosa, larga y pagan cuando quieren y a valores históricos”.

“Empieza un nuevo camino que será beneficioso, y además en la ley, lo que es muy importante recalcar, el único nomenclador vigente es el del Instituto de Seguros de Jujuy, porque venían pagando con nomencladores históricos, con lo que ellos quieren y cuando querían te debitaban con ninguna causa. Todo esto cambia y la provincia tiene ahora las herramientas para poder defenderse”.

El ministro de Salud de la provincia señaló que el martes “tuvimos una reunión con los gremios, esta ley ya está vigente desde el 1 de abril. Le pasamos el proyecto del 35% de ingresos para los trabajadores, la manera que pensamos que se tiene que aplicar, y los gremios quedaron en darnos una contrapropuesta el lunes o si estaban de acuerdo con nosotros se iba aplicar lo propuesto por el Ministerio”.

“Es importante consultar a los trabajadores, y sería la primera vez que, por ley, el 35% de todo lo que se recupere volvería a los trabajadores, no va ni para insumos médicos ni para los gastos de tecnología, va solo a tratar de mejorar el salario de los trabajadores que incluye a todos los trabajadores, desde el médico al portero, los auxiliares, gente de facturación. Es un avance muy importante para los trabajadores, y es una muestra más que el gobierno quiere recuperar todo lo que ha dejado de cobrar esta provincia, que es mucha plata”.

“La gente con cobertura no le paga al hospital público, le pagan cuando quieren, le pagan a valores históricos y hasta ahora no pasaba nada. Pero ahora, por ley, vamos por la vía de apremio, embargamos la cuenta del que no paga porque estos pacientes, la gran mayoría, tiene cobertura, todos los accidentes de tránsito imagínense, donde actúa el SAME, el hospital, la terapia, es gente que tiene capacidad de pago y tiene que pagar para que, el que no tiene, pueda acceder”.

Sostuvo que “también el trabajador hace un gran esfuerzo y tiene que ver compensado su esfuerzo con una mejora en sus ingresos y con esto que es una ley, el 35% para los trabajadores, eso hará que todo el hospital trabaje en equipo para poder aumentar la facturación, que estén bien los códigos, bien llenadas las historias clínicas, que se haga la gestión de cobro, algo que tampoco se hacía. Si el hospital cumple todo eso recibirá una importante suma de dinero para sus trabajadores”.

Acerca del 65% restante del recupero, Bouhid explicó “vuelve al Ministerio, desde ahí va a los hospitales para la compra de tecnología, insumos. Hasta acá siempre lo que cobró la provincia quedó en el Ministerio y nunca se pensó en el trabajador, esta vez sí, a través de una ley. Se habló con todos los gremios, se invitó a ATSA, UPCN, las dos ramas de ATE, APUAP que no concurrió, calculo que la semana que viene tendremos la aceptación de la propuesta o una contrapropuesta para que evaluemos”.

“Todo lo que se facture desde el 1 de abril en los hospitales seguramente se estará cobrando en julio, ya empieza a engrosar los ingresos de los trabajadores. Hicimos una propuesta de pagarlo a contra aguinaldo, sino veremos si nos dicen de ser mensual, anual. En Jujuy sería la primera vez y muy importante para incentivar a los trabajadores, para que sigan cumpliendo el excelente trabajo que hacen”.

Para finalizar, sostuvo “en el caso administrativo, los informes que tenemos de la Auditoria General de la Nación es que Jujuy casi no recuperaba nada, menos del 1%, y sobre todo en el caso de las ART donde uno tiene una gran cantidad de recupero porque todo los accidentados de transito tienen seguro y no se hacia la gestión de cobro o todo se hacen los distraídos a la hora de pagarle al hospital público, por lo que termina pagando el gobierno de la provincia cuando la verdad que quien tiene cobertura y capacidad de pago debe pagar”.