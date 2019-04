Ciudadana Distinguida: el municipio capitalino recibió la visita de Karen Hallberg

Jujuy al día® – Después de ser reconocida por el Senado de la Nación, con una mención de honor, luego de haber ganado del Premio Internacional L’Oréal-Unesco de la región América Latina «Por las mujeres en la ciencia», Karen Hallberg volvió a su provincia y fue nombrada ciudadana distinguida de San Salvador de Jujuy.

En el Salón de los intendentes del edificio de avenida El Éxodo, el Intendente, Raúl “Chuli” Jorge, recibió a la doctora en física, graduada en el prestigioso instituto Balseiro, Karen Hallberg; oportunidad que le permitió obsequiarle un chal de producción local, hecho por mujeres emprendedoras.

En un distendido diálogo, intercambiaron experiencias y conversaron sobre el rol protagónico que ocupa la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Al consultarle al mandatario sobre la visita comentó, “Karen se destacó por ser una joven bella, por ser una reina nacional que nos representó muy bien, pero justamente siempre la uso como ejemplo; cuando vienen las candidatas a Reina Capital les remarco que todo lo que viene después es lo importante, el esfuerzo, lo que hagan y se propongan es lo que las va a destacar, son los desafíos de este milenio, el milenio de la mujer”.

Además Jorge destacó los logros de Halberg que llenan de orgullo y satisfacción a los jujeños y les muestran, sobre todo a los estudiantes, lo que se puede lograr con perseverancia y dedicación, “Karen es pionera y derribó los mitos, de que solo los egresados de colegios de otras provincias, como el Nacional de Buenos Aires o el Monserrat en Córdoba, pueden lograr lo que ella logró, ella nos abre una perspectiva y está difundiendo esto que es muy importante y es que las mujeres tomen este desafío de acercarse a la ciencia, a la tecnología, a la investigación y capacitación”, amplió.

Por su parte, Halberg manifestó su agradecimiento, “me siento muy honrada, recibir una distinción por parte del municipio, me significa mucho, más que nada porque yo viví acá, me forme en los colegios jujeños. Quiero que los estudiantes se identifiquen conmigo. Me parece importantísimo que los chicos vean que en Jujuy se puede, con mucha dedicación y perseverancia. Por eso invito a todos los jóvenes y a todas las jóvenes a embarcarse en carreas científicas tecnológicas, es muy apasionante, creativo y a mí me ha dado muchas satisfacciones”, culminó.