Jujuy: ¿cuánto le cuesta al Estado mantener la tarifa social en energía eléctrica?

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Héctor Simone, presidente del directorio de la SUSEPU, se refirió a la decisión del gobierno jujeño de mantener la tarifa social en energía eléctrica, y al costo que significa para el Estado.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Héctor Simone expresó “estamos trabajando solo en reempadronar, ya sea a los que tienen y siguen, y seguirán por otros tres meses, por otro decreto que sacó el gobernador, el 8970, continua con el beneficio a quienes lo tienen hasta el 30 de junio. En ese período tenemos que trabajar para que la gente que tenga el beneficio se reempadrone, pero también pensando en una cuestión de justicia, que pueda haber ocurrido con el sistema anterior, que haya habido o haya gente, familias, que no haya, por distintas causas, recibido y no tenga el beneficio, y consideramos que a mucha gente le corresponda”.

“También puede ocurrir que haya mucha gente que tenga el beneficio y de pronto salte que no le corresponde porque no tiene la criticidad o la situación socioeconómica que justifique que tenga un beneficio, porque no es lo mismo el que está en esa situación donde el monto de la tarifa eléctrica incide muchísimo en sus ingresos, si los tienen, entonces nos parece que le quitamos posibilidad a gente que realmente merece tenerlo”.

Agregó “luego se hará un estudio, trabajaremos con distintos organismos para verificar los datos, con ANSES, SINTyS, Registro Civil, para tener precisión, por eso pedimos que el informe sea fidedigno, que lo llenen correctamente. Uno de los elementos que se tomará en el análisis de criterios es el consumo, otro el ingreso neto y total, y otro es la cantidad de personas que residen en ese domicilio. No es lo mismo donde viven dos personas y tienen un consumo de 500 que aquella donde viven 6 y tiene el mismo consumo, no es el mismo criterio, se supone que van a consumir más”.

Explicó “inclusive en el formulario estamos pidiendo que informen si tienen conexión de gas natural o no, el que no tenga gas natural obliga a esa familia a volcarse a un consumo energético, lo que es razonable que así ocurra, y eso tiene una consideración. Todos estos elementos son los que pedimos que incluyan en el formulario que luego de estos meses del reempadronamiento y análisis simultaneo se va a considerar lo que corresponda según los criterios combinados que mencione, y aquellos que nos parezca que no son justo porque tienen un ingreso importante, por ejemplo, o alguna situación económica que no es la de extrema criticidad, probablemente haya gente que pueda quedar afuera”.

Simone señaló “está viniendo mucha gente por día. Desde el primer día arrancamos con 150, estamos en más de 200, por eso estamos tratando de establecer un mecanismos de descentralización de la inscripción porque sino no daremos abasto en nuestras oficinas, y esto será a través de los intendentes y comisionados, de los CPV, los Centros Vecinales, vamos a establecer un sistema con las municipalidades para que puedan las inscripciones, no cargarán, sino enviarán las solicitudes con los requisitos y nosotros cargaremos. Así también evitamos que venga gente del interior a capital, lo que es una locura”.

Explicó que la inversión del gobierno de Jujuy en mantener este beneficio “hoy lo que se sigue pagando, porque no se tocó a nadie, por mes son de 20 millones de pesos. Este padrón que no se ha tocado y existe hasta que se haga el estudio, no podemos anticipar cuántos más, solo hacemos la inscripción, evaluación y corte según criterios justos razonables, y lógicos para dejar a los que se merezcan, eso es lo que hoy pone la provincia”.