Adolescentes de Rinconada se capacitaron en operación y arreglo de computadoras

Jujuy al día® – En el pueblo histórico de Rinconada, viven Javier y Herminio, dos adolescentes amigos fanáticos de la tecnología que participaron esta semana de un curso-taller sobre operación de PC e introducción al arreglo de computadoras, organizado por la Dirección Provincial de Juventud en esa localidad puneña, en donde los jóvenes pudieron capacitarse al mismo tiempo que manifestar sus necesidades como grupo etario.

El dictado del taller estuvo a cargo del equipo técnico del Centro de Reciclaje y Capacitación Joven (CRCJ) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano, bajo la titularidad de Natalia Sarapura, desde donde se promueve la presencia en el territorio de las áreas gubernamentales que están destinadas a generar espacios de participación, formación y reflexión para adolescentes y jóvenes de Jujuy.

Javier Cerda tiene 14 años, llegó temprano en su moto al salón municipal donde se realizó la capacitación, “la verdad es que me gusta lo tecnológico, abrí varios celulares para repararlos y a veces sí funcionó y otras veces no”, expresó el adolescente que más curioso se manifestó durante el curso donde junto a sus amistades y compañeros de la escuela aprendieron las partes que componen una PC y para qué sirven, cómo funcionan, procedimientos de limpieza del ordenador, utilidad de los distintos sistemas operativos, entre otros contenidos y prácticas.

“Me pareció interesante el curso, estuvo re copado porque aprendimos un poco para poder reparar computadoras”, comentó Javier mientras enfatizaba el entusiasmo que le había dejado el taller para querer hacer más cursos de capacitación sobre reparación de PC y celulares, señalando que para ello, debería trasladarse hasta Abra Pampa, el centro urbano más próximo a Rinconada. “Me encantaría que vengan acá a enseñar reparación -indicó el adolescente-, los jóvenes necesitan un poco más de escucha aquí, ellos tienen sus propuestas y a veces no los escuchan”.

Por tal motivo, es que desde la Dirección Provincial de Juventud dependiente de la Secretaría Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia se organizó esta instancia formativa para acercar una de las propuestas de capacitación que tiene el CRCJ a adolescentes y jóvenes de la Puna, y a partir de este primer encuentro, planificar desde la Coordinación Provincial de Juventud más talleres que demandaron desde el grupo de estudiantes, como electrónica, programación, proyecto de vida, etc.

Por su parte, Herminio Cruz, de 15 años se sumó a las palabras de su amigo Javier y comentó: “tenemos necesidad de que traigan más talleres porque éste a mí me pareció muy bueno, me llamó la atención lo de la fuente de alimentación y la memoria RAM y me gustaría que este tipo de talleres vuelvan para poder aprender bien cómo arreglar la computadora y a soldar”.

Finalmente, vale mencionar que este tipo de demandas son atendidas desde el Ministerio de Desarrollo Humano a través de sus dispositivos territoriales de políticas públicas destinadas a adolescentes y jóvenes como los Centros de Encuentro Adolescente (ubicados en Susques, La Mendieta, Monterrico, Calilegua, Purmamarca, Palpalá y Capital), la Casa del Futuro en Abra Pampa, el CRCJ en San Salvador, como así también por los programas de fomento a la participación juvenil desde un rol protagónico en el armado de sus propios proyectos de vida.