Se habilitó el 26º CEPAT en el Centro Provincial de Adultos Mayores

Jujuy al día® – Para dar respuesta al VIH, el Ministerio de Salud inauguró un nuevo Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo, tanto para adultos mayores como para la comunidad en general, quienes podrán acceder al test rápido, seguro, confidencial y gratuito, de lunes a viernes de 8 a 12 y los días jueves de 8 a 18.

La Referente del Programa de Adultos Mayores, Mariana Sánchez Ábalos, explicó que “integrar un CEPAT en este centro es muy importante porque nos va a permitir visibilizar que las infecciones de transmisión sexual también se dan en adultos mayores, ya que en torno a ello está el prejuicio de que esta población no tiene su sexualidad activa, lo que no es real” y en ese sentido incentivó a toda la población “a realizarse el control para proteger su salud porque las Infecciones de Transmisión Sexual no son exclusivas de la población joven”.

Además, “la comunidad debe tomar conciencia de que el VIH puede estar presente en el organismo y ser asintomático, entonces debemos siempre elegir saber nuestra situación porque la detección precoz es clave para acceder a un tratamiento oportuno y adecuado que nos posibilite llevar una vida normal”, aseguró la Referente del CEPAT del Centro de Adultos Mayores, Mariel Cafrune.“Antes del test se realiza una asesoría para que la gente conozca de qué se trata este proceso y los resultados se entregan en el transcurso de veinte minutos”, concluyó la técnica de laboratorio.