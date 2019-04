Para Rubén Rivarola, la Palpalá de Palomares “es el Titanic”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Concejal y actual candidato a Intendente de la ciudad de Palpalá por el Partido Justicialista, Rubén Rivarola (h), habló sobre la actual gestión municipal del intendente Pablo Palomares, a la cual calificó de “calamitosa”.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Rubén Rivarola (h), expresó “vengo trabajando en la candidatura para intendente desde el año pasado, no es de ahora, y nos basamos en la situación en la que está la ciudad de Palpalá, en la cual no hay una gestión pública transparente, clara”.

“Para mí, la gestión del actual intendente es calamitosa”, aseguró.

“Para mí es así esta gestión y fue demostrado hace poco una obra, la del acceso norte, que estuvo destruida antes de la inauguración, deja mucho que desear. Los palpaleños sabemos en el estado en que está la municipalidad”.

Aseveró que “hoy, a la ciudad de Palpalá, la defino como el Titanic”.

Acerca de los ejes en los cuales impulsa su campaña, Rivarola (h) manifestó a JUJUY AL DÍA® que “en primer lugar, la necesidad que hay. Hay que trabajar fuertemente en generar puestos de trabajo genuinos, ya sea con empresas privadas, microemprendimientos bien enfocados en gente que realmente pueda llevar a desarrollarlo, y así que se pueda mover la economía local, eso es lo que se necesita”.

Sobre la seguridad, expresó “es una preocupación, si las personas pueden dedicarle tiempo a sus hijos, va a poder encaminarlos, y a su vez si le damos contención y trabajo a los jóvenes con pasantías, experiencias laborales gratificante, se va a poder bajar mucho la delincuencia, más allá de muchos aspectos que conocemos que es una mejor iluminación, trabajar con la fuerza policial buscando los focos delictivos, y hay que trabajar con los vecinos, porque ellos saben dónde están”.

Además, el candidato a Intendente de la ciudad siderúrgica criticó el Polo de Desarrollo Productivo, “si realmente está, yo no lo veo. Para mi deja mucho que desear esta intendencia. Está demostrado que en estos 4 años de gestión no hubo capacidad de hacer cosas que deberían haberse hecho”.“Lo más importante para Palpalá es buscar el desarrollo productivo. Teniendo tres parques industriales, ¿cómo Palpalá no puede crecer? Hoy vemos que Fundición Aguilar cerró sus puertas, que Zapla está con problemas. No lo veo bien”, concluyó.