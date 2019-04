“Necesitamos una respuesta sobre el bioetanol”

Jujuy al día® – Así lo manifestó en una entrevista exclusiva con nuestro medio, el Administrador de la empresa Ledesma, Federico Gatti, quien se refirió a los puntos más destacados que trataron en una reunión con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Federico Gatti. Foto: Edgardo Valera

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Federico Gatti comentó que “la semana pasada el gobierno de la provincia, encabezado por el gobernador y el Ministro de Producción, recibieron al sector azucarero. Había grandes grupos tucumanos, el ingenio Ledesma y la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, y se llevó el planteo concreto respecto al actualidad del bioetanol. Más allá de ponerlo al tanto de la situación difícil que está viviendo el sector azucarero, el tema bioetanol es el más acuciante”.

“El gobierno Nacional, lamentablemente, después de haberle dado un importante impulso al mercado del bioetanol, aumentando el corte obligatorio del 10 al 12%, distribuyendo el corte obligatorio el 6% para la caña de azúcar y el otro 6% para el maíz, medida muy bien vista por el sector y que hizo que grupos económicos tucumanos que no estaban produciendo bioetanol hagan importantes inversiones para en poder desarrollar sus plantas de alcohol deshidratado, tal como Ledesma lo viene haciendo desde principios del programa”.

Agregó “lamentablemente luego de esos pasos el gobierno nacional tuvo una política variante, modificó la formula del pago del bioetanol. Con el ministro de Energía Aranguren, luego se consensuo una nueva fórmula para el pago del bioetanol, hablamos con ustedes de esto. Dijimos que no estábamos muy de acuerdo con el precio pero por lo menos teníamos una fórmula y esto lo que daba era una previsibilidad que es lo que necesita el sector. Pero en los últimos meses la Secretaria de Energía no fijaba precio para el bioetanol con lo cual hacia que todo el sistema se retrase”.

“La semana pasada, mediante una resolución, modificó la fórmula que habíamos establecido con el gobierno que tiene un impacto altísimo porque, desde el vamos, estamos entre 4 y 5 pesos debajo de lo que debía pagarse el bioetanol y además genera más incertidumbre porque al romperse la fórmula y establecerse un precio a voluntad de la autoridad de aplicación genera que todo el sector no sepa cómo vamos a seguir el programa”.

Comentó que al gobernador Morales “le explicamos cómo era ese tema, cómo era la fórmula, le explicamos que retribuir más bajo el precio del etanol no era un beneficio para el consumidor porque todos, cuando cargamos naftas, vemos que la nafta aumenta, no que vemos que era una transferencia del recurso del sector azucarero, del cañero y la industria directamente al sector petrolero, a las grandes refinerías. Vemos que hay un fuerte lobby de las refinerías, principalmente de YPF, y lo que están haciendo es quedarse con la rentabilidad del trabajo de acá, del Norte, porque esos 4 pesos no van a una baja del combustible, que sería un esfuerzo que haríamos entre todos, sino que el precio sigue aumentando y las utilidades para YPF o para las refinerías es mucho más alta”.

Además señaló que “le planteamos la importancia de la ley de promoción de biocombustibles, que vence en el 2021, en mayo, y dentro de la ley establece que el Poder Ejecutivo Nacional puede, por decreto, extenderla por 5 años más, creemos que es importante que el gobierno nacional emita un decreto donde extienda la ley de promoción de biocombustibles por 5 años más, hasta el 2026, porque eso le permitirá dar previsibilidad y otro horizonte al sistema, y los ingenios que hicieron inversiones el año pasado o un año antes para ingresar al mercado tengan el horizonte para amortizar las inversiones”.

Federico Gatti expresó a JUJUY AL DÍA® que “el tercer punto que hablamos es el vinculado a la energía, es la importancia que las nuevas licitaciones que haga el gobierno nacional para las energías renovables se tenga en cuenta la energía proveniente de la biomasa. Nosotros vemos que el gobierno nacional está dándole mucho auge a la energía solar y eólica, que es muy bueno, y en eso Jujuy ha hecho punta y realmente estamos orgullosos de lo que está haciendo Jujuy con la energía solar”.

“Pero creemos que la energía de biomasa les permite a las empresas, sobre todo a los ingenios, poder ingresar al sistema y darle otro ingreso a la caña de azúcar. Ledesma ya lo viene haciendo, pero hay otros ingenios a los que se les modificaría la ecuación si pudieran cogenerar a través de la biomasa, como Ledesma, y venderla al sistema”.

“Lo planteamos para que el gobierno de la provincia presione al gobierno nacional para que se incorpore la biomasa como fuente alternativa de energía renovable en las próximas licitaciones que se llaman RenovAr, programa donde licitan megas para la producción de energía renovable”.

Gatti añadió “el otro tema vinculado a la energía es el gas. Más allá que la ecuación energética de los ingenios como Ledesma, utiliza menos gas fósil, pero hoy hay una inequidad entre las regiones de Córdoba para abajo Argentina se abastece de gas desde Vaca Muerta con lo cual tiene un costo de gas mucho más económico que el que consumimos en el Norte que es importado de Bolivia, por eso pedimos una equidad entre las distintas regiones de Argentina y que haya una tarifa plana donde todos los habitantes del país, tanto industria como ciudadanos, los consumidores, podamos tener una tarifa más económica dado que Argentina es una gran productora de gas en el Sur, donde hay un valor más económico que el gas que pagamos exportado de Bolivia”.

Remarcó “estos son los temas planteados y hemos encontrado una muy buena recepción de parte del gobernador Morales, y entiendo que son los temas que él planteó cuando tuvo la reunión de la mesa política a nivel nacional con los gobernadores radicales y del PRO junto al Presidente. Esperemos a ver qué tipo de respuestas habrá. Hay mucha incertidumbre en el sector azucarero, estamos a punto de iniciar una nueva zafra y, más allá de las condiciones, de las vicisitudes que puede tener toda zafra por el tema climático, si no se genera un precio del bioetanol que sea rentable, al no haber crédito, lamentablemente los ingenios más chicos van a tener que producir azúcar en lugar de destinar caña para hacer alcohol y nuevamente se vuelve a sobre ofertar el mercado del azúcar que está bien abastecido y no hubo problemas”.

Resaltó “si los ingenios producen azúcar en vez de bioetanol, nuevamente vamos a tener una crisis en el sector porque el precio del azúcar va a tender a bajar y es algo que no llega al consumidor. Acá hay un problema, estamos hablando de los precios que se pagan a la industria y no el de góndola que es el que le interesa, la gente vera que el azúcar aumenta, pero lamentablemente ese precio no llega al productor ni al cañero ni a la industria porque hay muchos factores en la cadena de distribución e impuestos que distorsionan el precio”.

“Por eso planteamos la necesidad de que antes que se inicie la zafra, el 15 de mayo, necesitamos una respuesta, sobre todo del bioetanol, para que los ingenios puedan tener una ecuación y una matriz productiva que destina gran parte de la caña a producir alcohol y no azúcar, para no sobre ofertar el mercado y se pierda le precio”, concluyó.