Jujuy: habló el Fiscal que investiga a los directivos del “Miriam Gloss”

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con este diario, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, Aldo Lozano, se refirió al estado de la causa que investiga la administración fraudulenta de los directivos del Instituto Mirian Gloss, donde está imputada su rectora y actual Secretaria General de ATSA Jujuy, Yolanda Canchi. Además, se refirió al reclamo de los alumnos que solicitan sus títulos, los cuales han sido secuestrados en un allanamiento.

Aldo Lozano

El Fiscal Aldo Lozano manifestó en una entrevista exclusiva con el diario JUJUY AL DÍA® que “la causa está en plena etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP). Hay 4 personas imputadas, entre ellas la señora Canchi, un contador de ATSA y dos personas más que formaban parte de la institución Miriam Gloss”.

Lozano manifestó “acá hay que aclarar, y está probado en el expediente, que el Miriam Gloss no tiene personería jurídica, es decir dependería directamente del sindicato de ATSA”.

“En el allanamiento secuestramos mucha información documental, documentos de todo tipo, y entre estos secuestramos diplomas o títulos de alumnos que eran egresados del instituto de distintas carreras”.

Agregó “cuando se hizo público el tema, había personas que vinieron acá, los estudiantes egresados, a solicitar sus títulos o saber si estaba la documentación dentro de los secuestros. El año pasado fueron 9 las personas que vinieron a la fiscalía y le solicite la autorización al juez para que me permita sacarle copia a cada uno de sus títulos y entregarles el original a estas 9 mujeres. Además, se les tomó declaración y adjuntaron documentación relativa a su situación en el instituto, como ser recibos, recibos de pago de cuotas, recibos de constancias de pago de matrícula, una serie de documentación que están en el expedientes sujeto a análisis que sirven para probar el delito del que están imputadas estas personas, que es administración fraudulenta”.

“Se los citó a declarar a estos 4 imputados los cuales se abstuvieron, ninguno declaró, y la causa continúa en la etapa de pericia informática sobre las computadoras que se secuestraron en el allanamiento. En total son 7 CPU, una Netbook y pen drive y demás elementos informáticos sujetos a pericias que se están realizando esta semana. Aclaro que la defensa puso un perito de parte, un ingeniero informático, que está controlando la extracción de esta información digital”.

El fiscal señaló que “también se tomó las denuncias a estas personas, a los egresados que vinieron a la fiscalía a pedir información, y a reclamar la entrega de esos diplomas, con quienes tuve distintas audiencias. Además, vinieron 6 diputadas de la Comisión de Educación con representantes de los egresados. Las puse al tanto del estado del trámite con el expediente sobre mi escritorio y querían conocer el listado de los diplomas secuestrados y accedí al pedido, se les entregó un listado con nombres y apellidos con los títulos secuestrados”.

Aclaró “los títulos son papeles, a mi modo de ver, no indicaría que esta persona esté en condiciones de no seguir trabajando, pero bueno, Mirian Gloss tiene, o ATSA, que entregarles un nuevo título, es un cartón, una impresión que se puede hacer en cualquier tipo de papel, pero el mensaje que daba esta gente de ATSA era que el fiscal sería el responsable de que los títulos estén secuestrados”.

“Lo interesante de todo esto es que, si Dios quiere, la semana entrante, o la próxima, estaremos en condiciones de hacer entrega de los diplomas a quienes se encuentran en ese listado, y también la entrega y devolución de las computadoras ya que al ser peritadas no tiene sentido que queden secuestradas en la causa. También aclaro que, de parte de la defensa, no hubo ningún tipo de pedido de prueba, simplemente aclarar que toda la prueba que se ha realizado, realiza y que está sustanciándose, es prueba de cargo y ordenada por este Fiscal”.

Respecto a cuán lejos se encuentra la IPP para culminarla y elevar la causa a juicio, Aldo Lozano expresó a JUJUY AL DÍA® “me resta la incorporación de informes bancarios, si bien es cierto que los tengo en el expediente, me falta completar dicha información, como también me faltan informes de algunos organismos como ser AFIP, Inmuebles y otros, tanto públicos y privadas”.

“Solicité la información que tenga que ver con una investigación de carácter patrimonial, porque considero que el fraude es a ATSA. Acá debo aclarar, la damnificada es la institución jurídica sindical ATSA, en cuanto a la defraudación que se hizo a la institución, mientras que los chicos o los estudiantes son quizás ‘rehenes’ en los cuales la responsabilidad del fiscal”.

Sostuvo “no tengo responsabilidad de la entrega de esos títulos que son documentaciones que forman parte de una prueba de una investigación compleja, pero mi idea es que estas personas no tengan más inconvenientes de los que ya tuvieron, pero que no fue por responsabilidad de la fiscalía sino simplemente porque tuvieron la desgraciada de que esa documentación, al momento del allanamiento, estaban en poder de la institución. Pero resta aún a prueba a producir, incorporar y estando en condiciones, de su análisis y posterior resolución de la situación procesal de cada imputado, pero eso no implica que pueda haber más implicados o desafectar otros”.