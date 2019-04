Continúa la búsqueda de María Machuca: “quiero que, viva o muerta, me devuelvan a mi hija”

Jujuy al día® – Así lo manifestó Yamila Torres, madre de María Machuca, la joven que hace 17 días está desaparecida y es intensamente buscada tras haber caído a un canal en Libertador General San Martín.

Primeramente, Torres señaló a la prensa, “quiero que sepan que no se está haciendo nada”, para dar con el paradero su hija.

Mencionó que “a unos metros, unos 500, aparecieron las sandalias que llevaba en la mano, un bolso con sus útiles, una campera, eso nada más. El celular no lo llevaba en la mano en la calle, y no lo encontraron, y no aparece mi hija”.

“Quiero que, viva o muerta, me devuelvan a mí hija. Qué no pidan que averigüe de testigos, sin embargo, lo hice, pedí que alguien declarar el fiscal me dijo que lo lleve”.

Sostuvo que ella “es mi hija, mi compañera; la necesito, necesito saber dónde está. Para mí que la sacaron viva o muerta del canal”.

Ante la consulta de JUJUY AL DÍA® sobre si han tenido la sospecha que haya pasado otra cosa con su hija, Torres afirmó “sí, tengo mi hijo con esquizofrenia, hicieron un verso de que me sacaban porque mi hijo supuestamente molestaba a algunos vecinos. Me pusieron policías a la vuelta de mí casa para que mi hijo no salga a la vereda, me sacaron de mí casa para que no lo tenga a mí hijo molestando a los vecinos, eso me hicieron”.

“Mi hija siempre me decía ‘casi me secuestraron en Caimancito, una camioneta blanca con unos hombres me querían alzar mientras llovía’. ¿Cómo puede ser que en 15 días me sacaron de mi casa y luego pasa eso con mi hija, tanta casualidad?, me pongo a pensar: la sacaron del agua viva o muerta”.

“Mi hija está desaparecida, no sé si viva o muerta, pero mi hija debe aparecer sí o sí”.Para finalizar, tras este episodio, solicitó a las autoridades medidas de seguridad para esa zona, indicando que “deben poner seguridad porque ante lluvias fuertes esas calles y el canal se inunda no tiene protección, en un descuido de un padre si un niño cruza la calle pasa bandeando por ese canal no tiene rejas, nada”.