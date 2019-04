Haquim: “hay actores de la oposición que apostaron a la negatoria permanente de los proyectos de esta gestión”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, se refirió a la reciente aprobación en la Legislatura del financiamiento internacional al cual accederá Jujuy para ser volcado en Educación. Además, criticó a parte de la oposición, la cual no apoyó la iniciativa.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Carlos Haquim expresó “evidentemente hay visiones en la provincia que son contrapuestas. Hay visiones que siguen apostando al no hacer, al vivir el día a día, el hacer que la provincia siga en el estado que mantuvo durante 30 años, sin obras de envergadura, sin proyecto de inversión importante. Pero hay otra visión, que es la nuestra, desde el Frente Cambia Jujuy, que es apostar al futuro y esto significa apostar a la educación”.

“El año pasado hemos estado festejando los centenarios de muchas escuelas de Jujuy, eso significa que hay muchas escuelas en la provincia que tienen 100 años y más. Ese es el ámbito que se le ha dado a los chicos de nuestra provincia, en lugares donde hay una geografía difícil, un clima complicado, chicos que ni siquiera tienen un patio cubierto o una sala para estar cuando se producen los intermedios de las mismas clases”.

Agregó “para nosotros siempre ha sido un preocupación, pero estamos dentro de una provincia donde los fondos llegan de Nación y los problemas que tiene Nación imposibilitan muchas veces la realización de la obra pública que necesitamos los jujeños y que no se realizaron en años, por lo que la única forma que tenemos para avanzar es apostar a un crédito con tasas muy bajas, que nos va a permitir en un tiempo razonable poder ir cambiando toda la infraestructura escolar de toda la provincia, lo que es un anhelo, no solo de la comunidad educativa si no de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar la provincia”.

“Otra forma de hacerlo no tenemos, y seguir esperando fondos genuinos de la provincia, tenemos la posibilidad que con Cauchari que funciona y producirá utilidades, vamos a financiar el gasto o crédito para modificar la infraestructura escolar, que no solo es infraestructura sino la tecnología y capacitación docente para los desafíos que nos plantean las tecnologías en el mundo. Es un proyecto ambicioso para producir los cambios que necesitamos “.

Carlos Haquim señaló que “hay actores de la oposición que lo entienden así y ponen por encima de esta conveniencia política, por encima de la negación permanente a cualquier cosa, esta apuesta que han hecho sectores del justicialismo, del PJ concretamente, de apostar a la educación”.

“En cambio, los otros apostaron a la especulación, a pretender o creer que van a sacar rédito político con la negativa o negatoria permanente a los proyectos que tenemos desde nuestra gestión y, más allá de que se los vincule a nuestra gestión, con sectores de la oposición, nada que ver, hay posiciones muy bien fijadas que no significa que tengan que ver en lo político, con nosotros, sino que tienen la mente más abierta y tienen una visión que tiende más a la solución de los problemas de los jujeños que solo a la solución de las internas partidarias que tiene ellos”.