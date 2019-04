Jujuy: importantes logros tras la implementación de los Centros de Especialidades

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Directora General Ejecutiva del Centro de Especialidades del Ministerio de Salud de Jujuy, Fernanda Peynado, a poco más de un año de su creación, realizó un balance de las atenciones realizadas en ambos Centros, tanto el Norte como el Sur, y a cómo esta descentralización de los servicios a redundado en la accesibilidad a la salud de los ciudadanos.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Fernanda Peynado manifestó “es importante destacar que en la creación de ambos Centros se han reasignado las horas ambulatorias de los profesionales especialistas que teníamos en el Pablo Soria y San Roque para brindar atención especializada en forma descentralizada”.

“Los médicos siguen trabajando sus horas de internación en estos hospitales, no es que quedaron sin médicos. Como médicos, tenemos horas ambulatorias, para internación, para capacitación, eso está muy bien regulado. Los especialistas se trasladaron a estos Centros, que casi son 16 especialidades en ambos centros, y ha permitido que se haya triplicado la ración de turnos para la población”.

Recalcó “eso no es menor porque significa que mejoró la accesibilidad enormemente, pasamos de tener 4 mil turnos por cada lugar a tener 18 mil turnos en los meses de mayor demanda, que ha sido octubre del año pasado, y tenemos un rango de entre 14 – 15 mil turnos por Centro de Especialidades por mes, se está condensando en esta respuesta que no la visibilizábamos antes pero no significa que no estaba la demanda”.

“Hoy la gente necesita atención especializada y tenemos respuesta, no es menor que esto haya incrementado la cantidad de cirugías, que incremente la cantidad de medicamentos. A partir del Plan Estratégico de Salud, en ambos Centros funcionan mañana y tarde, era impensado que tengamos salud pública a la tarde, hoy hasta las 18 horas están funcionando muchos consultorios y en ese mismo contexto el carnet sanitario que solo se realizaba a la mañana, hoy funciona mañana y tarde”.

Sostuvo “esto es accesibilidad genuina, concreta, gente satisfecha por poder encontrar respuesta a la problemática que tenía”.

“Accesibilidad, así se define lo que se ha venido trabajando en este Plan Estratégico de Salud que hace muy poco cumplió un año, y los números hablan. Repetimos lo que dice el ministro ‘dato mata relato’, tenemos las estadísticas que hablan por sí solas. Sabemos que nos falta para seguir caminando, pero hoy está trazado un norte, que antes no teníamos, el Plan lo que hace es que nos marca un horizonte”.

Acerca de cuáles han sido, o son, las especialidades más demandadas por los jujeños, Peynado señaló “traumatología, cardiología y oftalmología por lejos, pero hay otras especialidades como neurología, urología y gastroenterología que en la realidad que hay pocos especialistas y tratamos de focalizar muy bien la demanda, es decir que pasan primero por un clínico, que objetive y que requiera una derivación para estos especialistas, si bien hay una apertura del sistema público a traer más especialistas, la realidad es que en Argentina hay un déficit de especialistas muy importante”.

“Por ello el primer nivel de atención es un eje fundamental dentro de este funcionamiento que es como el de un reloj, que es el Plan Estratégico. Primero debemos hacernos atender en el puesto de salud donde hay médicos especializados en medicina general y podrían dar respuesta a los problemas más cotidianos, y si se requiere una derivación tenemos los centros de mayor complejidad”, concluyó.