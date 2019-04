Presentaron moderna maquinaria adquirida por la provincia

Jujuy al día® – Se presentó la primera planta asfáltica del Estado provincial, adquirida con recursos obtenidos del trabajo de equipos viales enfocado en el trazado de caminos internos de la planta de energía fotovoltaica Cauchari.

Completaron el lote expuesto en la Ciudad Cultural, una terminadora de asfalto, dos rodillos compactadores y enfriadores de asfalto, dos camiones y cuatro módulos oficina.

El flamante equipo se suma a las 90 máquinas incorporadas en 2016 que permitieron mantener rutas y abrir nuevos caminos, como así también atender situaciones de emergencia. Este parque se amplió en enero de este año con camiones, una terminadora asfáltica y aplanadora. De esta manera se totaliza una inversión de 506 millones de pesos en recursos técnicos que están al servicio de los jujeños.

Encabezó la ceremonia el gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, en compañía del ministro de Infraestructura, Jorge Rizzotti; y el director de Vialidad, Hugo Montaño; el fiscal de Estado, Mariano Miranda; el senador nacional Mario Fiad, trabajadores viales entre otras autoridades y legisladores.

El mandatario ponderó “el rol de los trabajadores de Vialidad que están en todos los caminos” y puntualizó que las nuevas máquinas son producto de “una decisión política de modernizar el Estado, adquiriendo herramientas de trabajo de última generación que mejorarán el rendimiento de los operarios, como así también parámetros de seguridad”.

Recalcó que “esta planta asfáltica nos permitirá hacer trabajos por administración con profesionales de Vialidad” y advirtió que “si seguíamos alquilando hoy no tendríamos este escenario y Vialidad seguiría subordinada con sus trabajadores paralizados”.

“Sigamos trabajando en unión y en paz, forjando un futuro mejor para la provincia, mejorando nuestras capacidades para resolver nuestros problemas”, enfatizó.

Por su parte el ministro Rizzotti saludó a los trabajadores y directivos de la DPV e indicó que la inversión que se hizo hasta el momento posibilitó entre otras cosas, la construcción de 160 kilómetros de rutas nuevas, que representa un valor inferior a lo que se le hubiese pagado a un tercero. “Si no hubiéramos tomado la decisión política de creer en el estado y no en el mercado, hubiéramos continuado con el alquiler de máquinas, gastando seguramente más de los 506 millones y no hubiéramos tenido nada”, indicó.

Por su parte Montaño indicó es un día de satisfacción que duplica la responsabilidad para poner en marcha esta nueva planta y recuperar los niveles de servicio de la red provincial, anunciando luego que hace dos días hubo una comunicación del Banco Mundial para informar que se aprobaba a través de un convenio con Vialidad Nacional, el primer Plan Plurianual de Inversiones para Jujuy.