“No hay ningún proceso de readecuación tarifaria del transporte” en San Salvador de Jujuy

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, se refirió a manifestaciones de dirigentes de la UTA Jujuy que planteaban la necesidad de llevar el precio del boleto urbano a un valor superior a los 20 pesos.

Lisandro Aguiar

Foto: Edgardo Valera

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Lisandro Aguiar expresó “no tenemos ningún expediente en el Concejo, o sea que no hay un pedido de las empresas en este tema. Sí se ha trabajado con las empresas y los distintos sectores para conseguir recursos, en esto hay que agradecer al gobierno de la provincia que hace un aporte muy importante al sistema de transporte de la ciudad”.

“Creo que esto es más una opinión personal y no institucional de la UTA, porque he podido hablar con el Secretario General de la UTA Jujuy, el señor Lobo, y me dijo que él no comparte las manifestaciones vertidas por el Secretario Gremial. Por eso lo tomo como una opinión personal de un ciudadano que tiene todo el derecho de expresarse”, manifestó.

Pero recalcó “quiero transmitir tranquilidad a la población que nosotros, en el Concejo Deliberante, que es el órgano que tiene la facultad de fijar tarifas, no tenemos ningún pedido y, al no tener pedido, no hay ningún proceso de readecuación tarifaria que se haya iniciado, no se ha solicitado estudios de costo, ni proceso de participación”.

“La tarifa que tenemos hoy vigente es de 17,12 pesos con tarifa general, todos los chicos tienen la posibilidad de acceder al BEGU, hablamos de alrededor de 65 mil chicos que tienen este beneficio y viajan pagando 0 pesos. Por otra parte, hay 60 mil vecinos de nuestra ciudad que tienen una tarifa aproximada de 8 pesos, son aquellos que tienen el beneficio del atributo social, ya sea asignación universal por hijo, asignación por embarazo, empleadas de casas particulares, jubilados, pensionados, planes jefes, todo ese universo, quien tenga esos derechos y no lo ha gestionado aún puede acercarse a las dependencias de SUBE”.

Consultado por este diario si, a raíz de la crisis nacional, la tarifa actual podría mantenerse hasta fin de año, Lisandro Aguiar consideró, “esto dependerá de la evolución inflacionaria. Lo que sí puedo decir hoy es que se han gestionado fondos a nivel nacional, es decir que con la tarifa no alcanzaba, se han gestionado fondos a nivel provincial y municipal para poder compensar y subsidiar a las empresas y garantizar la tarifa que hoy tenemos vigente”, concluyó.