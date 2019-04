Odontólogos itinerantes: los hacedores de sonrisas recorren toda la provincia

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Coordinador de los Odontólogos Itinerantes del Ministerio de Salud de Jujuy, Oscar Dávila, se refirió al trabajo que realizan en el interior de la provincia, en pos de cuidar las sonrisas de los jujeños.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Oscar Dávila expresó “la verdad que sí hacía falta esto. Dentro del Plan Estratégico del Salud se formó el Plan de Salud Bucal y a su vez se creó el programa de Odontólogos Itinerantes por la necesidad en zonas rurales, sobre todo. Allí notamos mucha necesidad. Estamos tratando de darnos abasto y desde que se implementó, en noviembre del año pasado, en estos meses hemos recorrido todos los departamentos de la provincia”.

“Hemos llegado a una cobertura de entre de 3600 a 4 mil pacientes atendidos, con más de 18 mil prácticas realizadas, donde lo más importante es que más de un 50% fueron preventivas porque la idea no es salir a hacer extracciones, por ejemplo, sino que es un trabajo coordinado con todas las áreas, apuntamos al primer nivel de atención y a realizar las derivaciones correspondientes”.

Agregó que “el problema es que realmente había una gran diferencia entre el interior y capital en salud bucal por una cuestión de recursos humanos y técnicos, y lo que hemos buscado es igualar, que todos reciban lo que necesiten. Hemos llegado a lugares donde hemos atendido pacientes que prácticamente no tenían atención odontológica en todo el año, o con suerte una vez al año, en estos 6 meses los pudimos visitar 2 o 3 veces”.

Acerca de la realidad con la que se toparon, Dávila señaló a JUJUY AL DÍA® que “la verdad que la realidad la conocíamos antes de este plan, porque integraba un equipo de profesionales itinerantes y recorríamos la provincia, pero con menos mano de obra y recursos, pero se pudo hacer una idea de la realidad y se trabajó en concreto cuando la realidad nos dice que aunque estemos en el siglo 21 y tengamos avances impresionantes en la odontología y en la medicina en general, teníamos gente que se moría por infecciones dentarias porque no tenían la accesibilidad a la atención, ahora no es así, y este equipo se creó con la idea de disminuir las emergencias y urgencias, disminuir infecciones y apuntar a la prevención primaria”.

Indicó que en sus atenciones “la mayor demanda es operatoria, atención, las populares curaciones porque gracias a Dios la gente tiene idea de lo que es la salud bucal no como hace años donde la gente iba a buscar que le extraigamos los dientes cuando hoy lo que menos se hacen son extracciones y estamos haciendo mucha operatoria, curaciones, lámparas halógenas, ionómeros vitrios, sobre todo en los niños”.

En relación a los índices de caries, señaló “lo que estamos viendo son bastante elevados y dentro de lo que hacemos estamos trabajando para tener una estadística y ver su evolución”.

Respecto a los dientes de los niños del interior relacionado con su alimentación, Dávila mencionó “en el interior la alimentación es quizás mejor que acá, a los lugares donde vamos no hay muchos quioscos, no hay golosinas, los chicos tienen una mejor dieta. El problema en los lugares que vamos es que los chicos por ahí no tienen la posibilidad de tener medios para una buena higiene bucal “.

“Esto se está solucionando en la medida de lo posible ya que cuando hablamos de 3660 a 4 mil pacientes por ahí es complicado proveer todo eso, pero dentro de lo posible estamos tratando de subsanarlo”, concluyó.