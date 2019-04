Jujuy: hace más de 10 años que piden la construcción de un puente

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Analía Rondón, vecina de Huacalera, se refirió a la reiteración del pedido que realizan al gobierno, el cual viene desde hace más de 10 años, para la construcción de un puente en la localidad, debido a que la crecida de un río llega a aislar a más de 50 familias en época estival.

En diálogo con el diario JUJUY AL DÍA®, Analía Rondón expresó “este problema surge por las crecidas estivales del río Las Huertas, esto viene desde siempre. Hace mucho tiempo los vecinos se han juntado, han hecho notas y fueron entregadas en muchos lugares, la última, una que tenía cientos de firmas, se la entregué al gobernador, pero aún no tuvimos una respuesta concreta y directa”.

“Por ello tuvimos la idea de hacer una petición a través de este organismo que se llama change.org y recopilamos más de 42 mil firmas que apoyan esto”.

Mencionó que estos pedidos “se vienen haciendo hace muchos años atrás, desde que vivo acá, desde el 2006, hay notas. Inclusive tuve conocimiento que se trató en su momento en sesiones para incluir dentro del presupuesto anual, en el 2006, la construcción de un puente y quedó en la nada”.

El motivo de la petición, explicó, tiene que ver con que “el rio La Huerta baja durante el verano cuando hay tormenta y arrasa con el camino que une a dos barrios del pueblo: La Huerta y Villa Las Rosas, y a veces nos aísla durante varios días. Además, es una zona de muchos agricultores”.

“Pedimos una solución definitiva para peatones y vehículos, o una pasarela peatonal y un badén porque el badén lo que soluciona es que la ruta no se rompa durante varios días y que no se pueda pasar”.

Agregó “si pasa eso la gente no puede salir y el paso peatonal podría servir para que la gente no tenga que estar sacándose el calzado, cruzando a pie, llevando a los chicos a cuestas, ir agarrándose entre varios, porque es un rio pedregoso, trae mucho caudal y piedras, y esas piedras golpean cuando uno pasa, y puede generar un drama. Es más, este año falleció un señor, un vecino viejito, que fue al río tratando de defender su finca, nadie lo vio y se lo llevó el río, apareció muerto”.

“No queremos que suceda otra cosa así de nuevo, además la gente tiene derecho de ir al pueblo en la época de verano, ya que esta situación no sucede todo el año, en la época de sequía no pasa, de abril a noviembre, pero luego empiezan las tormentas, los chicos no pueden ir a la escuela, no pueden salir, no se puede volver, es un problema y no es tan grande el río para que sea una obra inmensa. He visto una pasarela al fondo, sobre otro río, donde hay menos familias y no sabemos porque no se escucha este pedido, por ello decidimos hacer esto”.

Mencionó que esta obra que se solicitan, ayudaría a “decenas de familias, si contás solo la gente que vive en Villa Las Rosas, que es la que queda aislada totalmente, serán unas 30 familias o más, pero la gente de ahí tiene mucho contacto con las personas de La Huerta, ya que son familiares y todos viven por acá, entonces estas familias no pueden ir o venir, y allí ya son muchas más familias, alrededor de 50 o más, que se ven directamente afectadas”.

“Además de todo el pueblo de Huacalera, donde se va a trabajar, de compras y no puede regresar, o la del pueblo que no puede volver. Lamentablemente los vecinos ya están acostumbrados y terminan durmiendo en la casa de un vecino, de un familiar”.

Indicó que “la municipalidad dice que han hecho solicitudes, pero no dan una respuesta concreta, por eso acudimos a esto para hacernos escuchar. Si bien acá el problema no es permanente, pero es grave cuando pasa, pero cuando llega la sequía todos se olvidan, lo dejan de lado, y fue así durante años”, concluyó.