Gerardo Morales contundente: “el gobierno debe tomar otro tipo de medidas que tienen que ver con la economía real”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se refirió al paquete de medidas que planteará hoy en la reunión con el presidente Mauricio Macri y otros gobernadores de Cambiemos.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gerardo Morales expresó “en la provincia hoy-por ayer- tengo reunión con algunos ingenios, inclusive están viniendo de Tucumán, estamos haciendo un planteo del tema de bioetanol, del decreto 814, el costo de tarifas, servicios gas y energía para las PyMES, estamos llevando un paquete de medidas con Alfredo Cornejo, Gustavo Valdez, María Eugenia Vidal que también ha planteado algunos temas”.

“Creemos que está bien que se consoliden como medidas estructurales para la macroeconomía, como un presupuesto equilibrado y resolver el tema del déficit, pero creo que el gobierno debe tomar otro tipo de medidas, que tienen que ver con la economía real. Las PyMES están muy mal, ver el tema de las tarifas, el consumo, el tema de la gente”.

Agregó “estamos llevando medias que tienen que ver con políticas sociales. Hemos trabajado desde la semana pasada en este paquete de medidas y esperemos que se tomen y que tengan que ver con el desarrollo, con las economías regionales, con el consumo, con combatir la inflación, el tema del precio de la leche, del pan, de la harina, de la carne, temas estructurales que tienen que ver con la canasta de las familias que están atravesando un muy difícil momento”.

“Esto hay que asumirlo, hemos tenido una buena reunión la semana pasada, asique vamos con las expectativas de poder incidir, poder aportar con medias concretas, que es lo que estamos haciendo en Jujuy”, remarcó el mandatario.

Morales mencionó que “acabamos de entregar 4 certificados para empresas que están haciendo inversiones concretas que significarán 94 puestos de trabajo, que son inversiones importantes de empresas jujeñas. Estamos con el tema de Cauchari que está ocupando más gente, estamos resolviendo el tema de la fundidora El Aguilar, esta mañana –por ayer- me reuní con el sindicato de Aceros Zapla, habrá una reunión con la gente de la empresa que nos ha planteado que no quieren cerrar, el tema del proceso preventivo de crisis es por el tema de los repro pero están haciendo una inversión importante para bajar los costos de energía y están con una demanda mayor de aceros especiales, estamos viendo cada sector”.

Resaltó que “esto es lo que tiene que hacer el gobierno nacional, empezar a mirar cada uno de los sectores, ir resolviendo problemas para parar la recesión, medidas que frenen la inflación y mejorar el consumo de la gente. Esto se puede revertir y generar una situación de crecimiento, y se sale de este tipo de crisis con crecimiento. Esta es la agenda que estamos planteando al gobierno nacional”.

El gobernador sostuvo a JUJUY AL DÍA® que estas medidas tienen que ver “con las economías regionales y en general, con María Eugenia Vidal, planteamos el precio de la leche, la carne, el pan, temas concretos, los servicios. Saben que en Jujuy estamos manteniendo el subsidio para la tarifa eléctrica a 70 mil familias, casas, hogares, estamos con el subsidio al transporte poniendo el 50% que son 50 millones de pesos que pagamos todos los meses porque seguimos con el BEGU para los chicos”.

“Esto es lo que tiene que hacer el gobierno nacional, acá lo estamos haciendo, atendiendo cada uno de los temas, en un momento muy difícil que requiere de un gobierno que tenga rumbo, decisiones, que esté metido en los temas. Llevamos una agenda más extensa que esto que señalé”.

Al ser consultado por los medios sobre cómo se equilibran estas medidas con los requerimientos del FMI, respondió “ese es un tema planteado, el FMI no va a cobrar si no hay crecimiento, es así de claro, pero a mí no me toca hablar con el Fondo, hay cosas que no manejamos, pero sí estamos planteando contundentemente temas concretos con las economías regionales, que tienen que ver con la gente, el consumo, así que llevamos una buena agenda y esperamos ser escuchados”, concluyó.